Pentagon ona emanet
ABD Savunma Bakanı James Mattis’in görev süresini tamamlamasını beklemeyen Trump, Pentagon’un iki numarası Patrick Shanahan’ı göreve vekâleten atadı. Yeni isim, iş dünyası kariyeri ile dikkat çekiyor. Boeing’in yeni Dreamliner uçağının teknik arıza sürecinin aşılmasındaki rolünden ötürü ‘tamirci’ lakabı takılan Shanahan, şirketin füze savunma biriminde de önemli rol oynamış.
ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden James Mattis’in şubat sonunda tamamlanacak görev süresini beklemeden, Savunma Bakanı olarak vekâleten atadığı isim olan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan özel sektör kariyeri ile dikkat çekiyor. ABD Savunma Bakanı Mattis’in ardından görev değişikliğini Twitter hesabından duyuran Trump da, “Çok yetenekli Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan’ın duyurusunu yapmaktan memnuniyet duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekili unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing’de (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. O harika olacak!” ifadelerini kullandı.
MÜHENDİS VE İŞLETMECİ
56 yaşındaki teknokrat Shanahan, ABD’nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde dünyaya geldi. Shanahan, ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde makine mühendisliği ve işletme okudu. 1986’da havacılık devi Boeing’de mühendis olarak işe başladı. Amerikan AP ajansına göre 30 yıldan fazla Boeing şirketi için çalışan Patrick Shanahan, şirketin ticari uçak programına ilaveten, aynı zamanda savunma sanayii ile ilgili kısımlarında da görev yaptı.
FÜZE SAVUNMA UZMANI
Boeing’in füze savunma sistemleri biriminin (Boeing Missile Defense Systems) yöneticisi olarak görev yaptı. Bu birim “Arrow 3” füze savunma sistemleri ile Patriot PAC-3 hava savunma füzelerinde kullanılan ve “füze arayıcı” adı verilen özel bir aygıtın üretiminden sorumlu. Shanahan aynı zamanda şirketin helikopter ve en önemli temsilcisi “V-22 Osprey” olan “tiltrotor” hava araçlarının üretiminden sorumlu “Boeing Rotorcraft Systems” biriminde de üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.
‘DREAMLINER’I KURTARDI
Boeing kariyerindeki en büyük başarısı ise lityum-iyon batarya sorunlarından ötürü küçük çaplı yangınlar gibi ciddi teknik sorunlar yaşayan “Boeing 787 Dreamliner” yolcu uçağının bu sorunu aşmasında kritik rolü oldu. Yolcu uçağı sorunların aşılmasından sonra 2011 yılında dünya genelinde havayolu şirketlerinde faaliyete geçti. “Puget Sound Business Journal” adlı iş dünyasından haberlere yer veren bir dergi, Shanahan’ı bir “Boeing tamircisi” olarak niteledi.
PENTAGON DENEYİMİ YENİ
Patrick Shanahan’ın Amerikan savunma bürokrasisindeki deneyimi ise oldukça yeni. Shanahan, 2017’de Trump tarafından Pentagon’da bakan yardımcılığına getirilmeden önce Boeing’in kıdemli başkan yardımcısıydı. Savunma Bakanı Yardımcılığı için atama sırasında Amerikan Senatosu’ndaki oturumda sorulara yanıt veren Shanahan, zamanın etkili Cumhuriyetçi Senatörü John McCain’in sorularına muhatap kalmıştı. McCain, Ukrayna’ya ABD’nin etkili silahlar göndermesi hakkında ne düşündüğüne dair sorusunu Shanahan, konu hakkında karar vermek için gizli askeri verilere erişimi olmadığı yanıtını vermişti. John McCain ise Ukrayna’ya etkili silah yardımı yapılmasından yana tutum sergilemişti.
ABD Savunma Bakanı James Mattis’in normalde 28 Şubat 2019’a kadar görevini sürdürmesi bekleniyordu. Ancak Suriye’den çekilme kararına karşı çıkıp, istifa mektubunda da genel olarak Trump’ın müttefiklere yaklaşımını eleştirince, ABD Başkanı bu süreyi beklemeden atama yaptı.
TRUMP’IN RESMEN BAKAN ADAYI OLUR MU
ABD Başkanı Trump’ın destek mesajı sonrası Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanı olup olmayacağı tartışılıyor. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi ABD siyasetinde vekâleten savunma bakanlığının oldukça sıradışı bir pozisyon olduğunu hatırlattı. Normalde bir bakan istifa ettiğinde bakan olarak halefi belirlenene kadar görevde kaldığını hatırlatan gazete, Kasım 2014’te dönemin ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa ettiğinde halefi Ash Carter onaylanana kadar görevde kaldığına dikkat çekti. WP’ye göre Amerikalı yetkililer Shanahan’ın resmen Trump’ın adayı olup olmadığını bilmedikleri söyledi. Geçen cumartesi Beyaz Saray’da muhafazakâr Kongre üyelerinin katıldığı yemekte Trump seçeneklerini ele aldı. O yemekte olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Bu seçeneklerin hepsinin asker kökenli olmadığını” söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle