Pentagon ona emanet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPentagon ona emanet
GeriDünya Pentagon ona emanet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Pentagon ona emanet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pentagon ona emanet

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in görev süresini tamamlamasını beklemeyen Trump, Pentagon’un iki numarası Patrick Shanahan’ı göreve vekâleten atadı. Yeni isim, iş dünyası kariyeri ile dikkat çekiyor. Boeing’in yeni Dreamliner uçağının teknik arıza sürecinin aşılmasındaki rolünden ötürü ‘tamirci’ lakabı takılan Shanahan, şirketin füze savunma biriminde de önemli rol oynamış.

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden James Mattis’in şubat sonunda tamamlanacak görev süresini beklemeden, Savunma Bakanı olarak vekâleten atadığı isim olan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan özel sektör kariyeri ile dikkat çekiyor. ABD Savunma Bakanı Mattis’in ardından görev değişikliğini Twitter hesabından duyuran Trump da, “Çok yetenekli Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan’ın duyurusunu yapmaktan memnuniyet duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekili unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing’de (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. O harika olacak!” ifadelerini kullandı.

MÜHENDİS VE İŞLETMECİ

56 yaşındaki teknokrat Shanahan, ABD’nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde dünyaya geldi. Shanahan, ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde makine mühendisliği ve işletme okudu. 1986’da havacılık devi Boeing’de mühendis olarak işe başladı. Amerikan AP ajansına göre 30 yıldan fazla Boeing şirketi için çalışan Patrick Shanahan, şirketin ticari uçak programına ilaveten, aynı zamanda savunma sanayii ile ilgili kısımlarında da görev yaptı.

FÜZE SAVUNMA UZMANI

Boeing’in füze savunma sistemleri biriminin (Boeing Missile Defense Systems) yöneticisi olarak görev yaptı. Bu birim “Arrow 3” füze savunma sistemleri ile Patriot PAC-3 hava savunma füzelerinde kullanılan ve “füze arayıcı” adı verilen özel bir aygıtın üretiminden sorumlu. Shanahan aynı zamanda şirketin helikopter ve en önemli temsilcisi “V-22 Osprey” olan “tiltrotor” hava araçlarının üretiminden sorumlu “Boeing Rotorcraft Systems” biriminde de üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.

‘DREAMLINER’I KURTARDI

Boeing kariyerindeki en büyük başarısı ise lityum-iyon batarya sorunlarından ötürü küçük çaplı yangınlar gibi ciddi teknik sorunlar yaşayan “Boeing 787 Dreamliner” yolcu uçağının bu sorunu aşmasında kritik rolü oldu. Yolcu uçağı sorunların aşılmasından sonra 2011 yılında dünya genelinde havayolu şirketlerinde faaliyete geçti. “Puget Sound Business Journal” adlı iş dünyasından haberlere yer veren bir dergi, Shanahan’ı bir “Boeing tamircisi” olarak niteledi.

PENTAGON DENEYİMİ YENİ

Patrick Shanahan’ın Amerikan savunma bürokrasisindeki deneyimi ise oldukça yeni. Shanahan, 2017’de Trump tarafından Pentagon’da bakan yardımcılığına getirilmeden önce Boeing’in kıdemli başkan yardımcısıydı. Savunma Bakanı Yardımcılığı için atama sırasında Amerikan Senatosu’ndaki oturumda sorulara yanıt veren Shanahan, zamanın etkili Cumhuriyetçi Senatörü John McCain’in sorularına muhatap kalmıştı. McCain, Ukrayna’ya ABD’nin etkili silahlar göndermesi hakkında ne düşündüğüne dair sorusunu Shanahan, konu hakkında karar vermek için gizli askeri verilere erişimi olmadığı yanıtını vermişti. John McCain ise Ukrayna’ya etkili silah yardımı yapılmasından yana tutum sergilemişti. 

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in normalde 28 Şubat 2019’a kadar görevini sürdürmesi bekleniyordu. Ancak Suriye’den çekilme kararına karşı çıkıp, istifa mektubunda da genel olarak Trump’ın müttefiklere yaklaşımını eleştirince, ABD Başkanı bu süreyi beklemeden atama yaptı. 

Pentagon ona emanet

TRUMP’IN RESMEN BAKAN ADAYI OLUR MU

ABD Başkanı Trump’ın destek mesajı sonrası Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanı olup olmayacağı tartışılıyor. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi ABD siyasetinde vekâleten savunma bakanlığının oldukça sıradışı bir pozisyon olduğunu hatırlattı. Normalde bir bakan istifa ettiğinde bakan olarak halefi belirlenene kadar görevde kaldığını hatırlatan gazete, Kasım 2014’te dönemin ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa ettiğinde halefi Ash Carter onaylanana kadar görevde kaldığına dikkat çekti. WP’ye göre Amerikalı yetkililer Shanahan’ın resmen Trump’ın adayı olup olmadığını bilmedikleri söyledi. Geçen cumartesi Beyaz Saray’da muhafazakâr Kongre üyelerinin katıldığı yemekte Trump seçeneklerini ele aldı. O yemekte olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Bu seçeneklerin hepsinin asker kökenli olmadığını” söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Termometre 40'a dayandı

Endonezya'dan sonra Avrupa

Fransa Başbakanı Philippe'den çağrı

Arap Birliği'nden 'Kudüs Filistin'in başkentidir' yazılı pul