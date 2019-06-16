Pentagon: Moskova aramızı açmak istiyor
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Moskova’nın Türkiye’yle ABD arasındaki S-400 ihtilafından istifade ederek iki ülkenin arasını açmaya çalıştığını söyledi.
Amerikan VOA’nın aktardığına göre, Arap El Hurra kanalına konuşan Pahon, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı ve bu satışın Türk-Amerikan ilişkilerinde yarattığı gerilimle ilgili bir soruyu yanıtladı. Pahon, “Moskova’nın birinci hedefi, onlar açısından en büyük hediye NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak” ifadesini kullandı.
‘70 YILDIR MÜTTEFİKİZ’
ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Pahon, “Biz Türkiye’yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz. Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400’ü satın almamasını ve Patriot’lar gibi NATO’yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz” dedi.
Pahon, bu konuda Türk yetkililerle görüşmelerini hâlâ sürdürdüklerini belirterek, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın bu hafta Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştüğünü hatırlattı. Sözcü Pahon, “İki ülke askeri ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve bunu devam etmesini istediklerini tekrar vurguladılar” dedi. Pentagon Sözcüsü, iki bakanın NATO savunma bakanları toplantısında yüz yüze görüşmeyi planladığını da kaydetti.
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