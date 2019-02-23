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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.02.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Pentagon Meksika sınırına bin asker daha gönderiyor

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Pentagon Meksika sınırına bin asker daha gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meksika sınırına bin asker daha gönderecek.

Pentagon Sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu bin askerin 1 Mart itibarıyla yeni yerlerinde göreve başlayacakları belirtildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise ilave bin askerin, Meksika sınırında daha önceden belirlenmiş bölgelere dikenli tel örmek üzere görev yapacakları aktarıldı. Yeni görevli askerlerin yaklaşık 225 kilometrelik bir bölgeye dikenli tel örecekleri kaydedildi.

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimine (CBP) destek amacıyla sınıra gönderilen askerlerin sayısının mevcut durumda 5 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan askerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

Şubat ayı başında Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini kaydeden Pentagon, bu askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı olduklarını açıklamıştı.

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