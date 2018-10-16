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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
16.10.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Pentagon, beyin programlama üzerinde çalışıyor

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Pentagon, beyin programlama üzerinde çalışıyor

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı araştırma birimi Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), insan beynine yerleştirilecek çiplerle insan vücudu ve zihnini programlamaya ve kontrol etmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Pentagon'a bağlı DARPA, zihin kontrolü projesini askerler üzerinde kullanmak için proje geliştirdi.

DARPA’da Biyolojik Teknoloji Biriminin başında bulunan biyomedikal mühendisi Dr. Justin Sanchez, insan saçı çapı kadar ince mikrokablo elektrodların insanların beynine yerleştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Gazeteci yazar Michael Josep Gross’un üzerinde çalıştıkları proje ile ilgili sorularını yanıtlayan Sanchez, bunu başarabildiklerinde, bir başkasının aklından geçenin bilinebileceğini ve beynin, davranışları nasıl kodladığının anlaşılabileceğini anlattı.

"BİRİNİ TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTARMAK BENİ ÇOK MUTLU EDECEK"

Sanchez projeyle ilgili şunları söyledi:

"Yeni bir medikal araç geliştirmeye çalışıyoruz. İnsan vücuduna yerleştirilebilen çipler aynı zamanda bütün farklı yönleriyle programlanabilecek. Şimdi bu çiplerle ne yapılacağını sorabilirsiniz. Bu teknolojinin ilk kullanıcısı felçliler olacak. Birini tekerlekli sandalyeden kurtarmak beni çok mutlu edecek.Yardım etmeye çalıştığımız bu insanların vücutlarının esiri olmamaları gerekir. Bugün onları üzerinde çalıştığımız teknolojilerle özgürlüklerine kavuşturabiliriz. İşte ilham kaynağım bu."

Dr. Sanchez, şu anda insan beyninin ve vücudunun tedavisi ve güçlendirilmesi için araştırmaya devam ettiklerini belirterek amacının bedensel engelli birinin tekerlekli sandalyeden kurtarmaya yardım etmekten çok daha fazlası olduğunu da ifade etti.

"DÜŞÜNCEYİ TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"

Sanchez, isteklerinden birinin de bir bilgisayar aracılığıyla bilgiyi ve düşünceyi bir kişinin beyninden bir başkasınınkine transfer etmek olduğunu ekliyor.

Sanchez’in liderliğindeki DARPA’nın altı ana bölümünden biri olan Biyolojik Teknolojiler Ofisi 2014 yılında kuruldu. Birimin amaçlarından biri Amerikan askerlerinin yeteneklerini korumak ve eski durumuna getirmek. Bunu da sinir sistemi biyolojisi ile ilgilenen mühendislik teknikleriyle gerçekleştiriyorlar.

DARPA’da Dr. Sanchez ile birlikte çalışan Pittsburgh Üniversitesi’nden sinir mühendisi Doug Weber ise bu teknolojinin ahlaki boyutuyla ilgili olarak bazı soruların ortaya çıktığını belirtiyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı bir birim olan DARPA, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekten sorumlu. 1958 yılında kurulan ajans, insan beyni ve makineler üzerinde on yıllardır süren araştırmalar yapıyor. DARPA’nın kendine edindiği en önemli misyon ise 'imkansız denilen her şeyi gerçek kılmak'.

 

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