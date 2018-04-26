Pentagon açıkladı: Çekilmiyoruz...
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Senato’nun Silahlı Kuvvetler Komisyonu’ndaki kapalı oturumda Pentagon’un 2019 mali yılı bütçe teklifiyle ilgili bilgi verdi. ABD’nin Suriye’den çekilmesi gibi tartışmalı konuların gündemde olduğu bir dönemde kapalı yapılması nedeniyle oturum Amerikan medyasında büyük eleştirilere hedef olunca Mattis’in Senato’daki açılış konuşması ve yazılı sunumu kamuoyuna açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın net talimatına rağmen Amerikan gücünün hızla Suriye’den çekilmesine karşı olan Mattis, ‘Bütçe teklifimiz DEAŞ’ın Suriye’de yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek operasyonların devamını destekliyor’ demekle yetindi. Başkan Trump, 2018 sonuna kadar Amerikan askerlerin Suriye’den tamamen çekilmesini istiyor. Ancak Pentagon bütçe teklifi Amerikan gücü Suriye’den çekilse bile ABD’nin bu ülkedeki ortaklarına askeri desteğinin süreceğini ortaya koyuyor.
Öte yandan Mattis Senato’daki konuşmasında, ABD’nin Ortadoğu’da devam eden operasyonları için mühimmat tedarikinin arttırılmasının şart olduğuna dikkat çekti. Bugüne kadar Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar kapsamında Suriye’ye gönderilen mühimmatın neredeyse tamamı PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gitmişti. Pentagon’un 2019 bütçe teklifinde ‘eğit donat fonu’ Suriye’ye gönderilecek 300 milyon doların 71 milyon doları silahlar için, 24 milyon doları ise doğrudan mühimmat için ayrılmış durumda.
Mattis’in ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonu’ndaki 26 Nisan tarihli sunumundan satır başları şöyle:
SURİYE İÇİN ASKERİ BİR ÇÖZÜM YOK
- 2011’den beri devam eden Suriye’deki iç savaş konusunda bizim seçtiğimiz strateji, diplomatik ve askeri olarak müttefik ve ortaklarımızın yanında durmak ve onlarla birlikte hareket etmek oldu. Suriye’de askerlerimizin olmasının nedeni sadece 70 ülkeli DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası olarak DEAŞ’ı çevrelemek ve yok etmektir.
- Suriye’deki iç savaşa askeri bir çözüm yok. Biz BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura’nın çabalarıyla devam eden BM öncülüğündeki barış süreci kapsamındaki diplomatik çözümü desteklemeye devam ediyoruz.
13 NİSAN KİMYASALA TEPKİ İÇİN MÜSTAKİL BİR OPERASYONDU
- 13 Nisan’da Suriye’de askeri güç kullanılması Duma’da kimyasal silah kullanıldığına dair kuvvetli kanıtlar doğrultusunda yapılan müstakil bir askeri operasyondu ve BM Genel Sekreteri General Stoltenberg’in ertesi gün dediği gibi ‘Suriye’nin kimyasal silah kullanımına verilen yanıt hedefi belli, ölçülü ve yerindedir’. Başkan Trump’ın anayasanın ikinci maddesi uyarınca sahip olduğu yetki kapsamında verilen bu ölçülü yanıt Suriye’de devam eden krizin tırmanmasına yönelik bir sinyal vermemiştir.
DENİZAŞIRI OPERASYONLAR İÇİN TALEP ETTİĞİMİZ 69 MİLYAR DOLAR ANAVATANI KORUMAK İÇİN
- 2019 bütçesi bugün ve yarın yatırım gerektiren alanlara öncelik veriyor. Ortadoğu’da teröristlere güvenli alanların engellendiği, ABD’ye düşman bir gücün egemenliğinde olmayan, güvenli küresel enerji piyasasına katkıda bulunan daha istikrarlı ve güvenli bir bölge sağlamak için uyumlu hükümetlerle çalışacağız. Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar hesabı için talep edilen 69 milyar dolar anavatanımızı, müttefik ve ortaklarımızı terörist tehditlerden korumak için bölgedeki varlığımızı sürdürmemizi sağlayacak.
- Bütçe teklifi Afganistan’daki Amerikan güçlerini, DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek operasyonların devamını ve Irak güvenlik güçleriyle işbirliğimizi destekliyor.
ORTADOĞU’DAKİ OPERASYONLAR İÇİN MÜHİMMAT TEDARİKİNİN ARTTIRILMASI ŞART
- Ortadoğu’da devam eden operasyonlar ve savaş rezervlerimiz için mühimmat tedarikinin arttırılması ve gelişmiş mühimmat gerekli. Savunma Bakanlığı öncelikli olarak DEAŞ’ı yenmek için dikkate değer sayıda mühimmat kullandı. Sağlanan mühimmatın büyük kısmı hassas güdümlü ve yan hasarları minimumda tutuyor ve bunlar ABD ordusunun tüm birimleri ve müttefiklerimiz tarafından kullanılıyor. 2019 bütçe teklifi mühimmat üretiminin birim fiyatlar düşürülerek maksimum kapasitede devam etmesi için 4.4 milyar dolarlık pay öngörüyor.
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