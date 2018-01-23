Pence'in ziyaretinde harem-selamlık uygulaması büyük tepki çekti

Koyu bir Evanjelik Hıristiyan olan Pence, Ağlama Duvarı ziyaretine başlamadan önce kadın gazeteciler, erkek gazetecilerden ayrıldı ve yaklaşmamaları için önlerine bir bariyer konuldu. Kadın basın mensupları buna büyük tepki gösterirken, Twitter’da PenceFence (Pence Çiti) hashtagiyle paylaşımlar yapıldı.

Pence’e yönelik bir tepki de Washington’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle Filistinlilerden geldi. Filistinliler, ABD Başkan Yardımcısı’nı dükkanlarını kapatarak protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın lideri olduğu El Fetih, genel grev ilan etti. Greve okullar ve hastaneler dışında kamu sektörünün tüm dalları katıldı. El Fetih yetkilileri, bunun ABD’nin Kudüs kararına karşı “barışçıl halk mücadelesinin başlangıcı” olduğunu söyledi.

‘FİLİSTİNLİLERİ ANLIYORUZ’

Reuters’e röportaj veren Pence, Beyaz Saray’ın İsrail-Filistin barışına yönelik bir temel oluşturmak için çalıştığını söyledi. Pence, “Şu anda herşey Filistinlilerin masaya dönmesine bağlı. Onların kapının açık olduğunu bilmesini istiyoruz. (Kudüs) kararıyla ilgili onların mutsuz olmasını anlıyoruz ama Başkan (Turmp) barış sürecinin parçası olma isteğimizi ve arzumuzu iletmemi istedi” ifadelerini kullandı.

‘İRAN ANLAŞMASI DEĞİŞMEZSE ÇEKİLİRİZ’

Pence, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile görüşmesinde İran’la uluslarası toplumun yaptığı nükleer anlaşma değişmezse ABD’nin çekileceğini söyledi. Avrupa ülkelerine de mesaj gönderen Pence, Avrupalı müttefiklerinin kendilerine katılmasa bile ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin anlaşmadan çıkacağını ‘açıkça belirttiğini’ kaydetti. Pence, “Avrupa topluluğu ABD ile mi devam edeceğine yoksa derinden defolu nükleer anlaşmada mı kalacağına karar vermek zorunda” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararı almasında etkili olan kişi olarak yorumlanmıştı. Evanjelist Hıristiyanları temsil ettiği belirtilen Pence, koyu dindar olarak tanımlanıyor. İddiaya göre Hz. İsa’nın dönmesini bekleyen Evanjelistler, Kudüs’ün Yahudilerde olmasını istiyor.