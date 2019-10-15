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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pence Türkiye'ye geliyor

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Pence Türkiye'ye geliyor

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, ayrıca kendisinden Türkiye’ye gitmesini istediğini söyledi. Pence’in önümüzdeki günlerde Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

Pence’in açıklamalarından kısa süre önce ise Trump, yakında Türkiye’ye yönelik yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Trump’ın Twitter’dan paylaştığı metne göre yaptırımlar kapsamında Türkiye’nin çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacak. Ayrıca iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara yükseltmek için yürütülen müzakereler askıya alınacak. Metne göre, görevdeki ve eski Türk yetkililere de yaptırım öngörülüyor. Kararname ayrıca finansal yaptırımlar, malvarlıkların dondurulması ve ABD’ye giriş yasağı gibi önlemleri içeriyor.

Trump yaptırımların detaylarını açıkladığı mesajında “Az sayıda ABD askerinin, IŞİD’in kalıntılarını dağıtmaya devam etmek üzere, güney Suriye’deki At Tanf üssünde kalacağını” da söyledi.

“SAVAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNENLER Mİ VAR?”

Öte yandan Suriye ile ilgili açıklamalarına Twitter’dan sürdüren Trump, “Kürtler ABD’yi müdahil etmek için bazı DEAŞ’lıları serbest bırakıyor olabilir. Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa, onları kolaylıkla yeniden yakalar, ama çabuk hareket etmeleri lazım” dedi. “Gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşmamız gerektiğini düşünenler mi var?” ifadelerini kullanan Trump mesajına “ABD’nin orada kalmasını isteyenler, bizi Ortadoğu’ya sokanlar” diyerek devam etti.

“GÜNEY SINIRLARIMIZA ODAKLANMAYI TERCİH EDERİM”

Daha sonraki paylaşımlarında ise Trump, Suriye sınırları yerine ABD sınırlarını korumaya odaklandığını söyledi. Trump mesajında şunları kaydetti: “Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Suriye’de Kürtlere yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir. Rusya, Çin ya da Napolyon Bonapart olması fark etmez. Bazıları ABD’nin 7 bin mil öteden, düşmanımız Beşar Esad’ın yönettiği Suriye’nin sınırlarını korumasını istiyor. Ben ülkemizin bir parçası olan güney sınırlarımıza odaklanmayı tercih ederim.”

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