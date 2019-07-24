Pence o seyahati niye iptal etmiş?
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 2 Temmuz’da New Hampshire’a ziyaretini niye aniden iptal ettiği ortaya çıktı.
ABD’nin iki numarası olan Pence’in bu iptali Türkiye’de ‘Trump öldü’ söylentilerine yol açmıştı. Amerikalı haber portalı Politico’nun haberine göre, Pence program kapsamındaki bir rehabilitasyon merkezinde, eski uyuşturucu kaçakçısı bir isimle el sıkışmak istemediği için gezisini son anda iptal etti. Politico, Pence’in görüşmesi öngörülen kişiler arasında uyuşturucu kaçaklığından yargılanması süren Jeff Hatch’in de bulunduğunu yazdı.
New York Giants’ın eski oyuncusu olan Hatch hakkında, 100 bin dolar değerindeki uyuşturucu maddeyi Massacussets’ten New Hampshire’a taşıma suçlaması bulunuyordu. Hatch, Pence’in ziyaret etmesinin planlandığı New Hampshire’daki rehabilitasyon merkezinde çalışıyordu. Hakkında devam eden davada geçen cuma günü suçunu kabul eden Jeff Hatch için 4 yıl hapis cezası kararı çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle