PelosI’ye yok MelanIa’ya var

ABD’de bütçe krizi nedeniyle 22 Aralık’tan bu yana bazı federal daireler kepenk indirmiş durumda. Başkan Trump, Meksika sınırına göçmenlere karşı duvar inşa etmek için 5.7 milyar dolarlık ödenek istiyor. Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler buna karşı olduğundan Kongre’den ödenek için onay çıkmadığı için Trump da bütçeye onay vermiyor, parasız kalan federal kurumlar da hizmet sağlamıyor. Bu nedenle devlet hizmetleri aksıyor.



DAVOS HEYETİNE DE İPTAL

Trump, parasızlık yüzünden Davos’ta 22-25 Ocak’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu’na ABD heyetinin katılımını iptal ettiğini açıkladı. Daha önce Trump’ın da Davos’a gitmesi bekleniyordu. Ancak ülkede yaşanan bütçe krizi nedeniyle Trump, İsviçre’ye gitmekten vazgeçmişti. Trump’ın bir diğer tasarrufu ise bir süredir çekişme yaşadığı Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi ile oldu. Trump, bir mektup yollayarak bir heyetle birlikte askeri bir uçakla Afganistan ve Brüksel’e gitme planı yapan Pelosi’ye bu geziyi iptal ettiğini bildirdi. Trump, bunun bir ‘halkla ilişkiler gezisi’ olduğunu savunarak bütçe krizini görüşmek için Nancy Pelosi’nin Washington’da kalmasının daha iyi olacağını belirtti. Trump, “Eğer geziyi ticari uçakla yapmak isterseniz bu sizin sorumluluğunuzda olur” dedi. Trump’ın mektubundan bir gün önce Pelosi, Başkan’a hükümet kapalı olduğu için 29 Ocak tarihinde Kongre’nin ortak oturumda yapması beklenen geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasını ertelemesi çağrısında bulunmuştu.

RAHATSIZLIK YARATIYOR

Kriz yüzünden ABD’de binlerce memur zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışmak durumunda kaldı. İki taraf arasındaki bu çekişmeden rahatsızlık duyanlar da var. Cumhuriyet Partili Senatör Lindsey Graham, ‘Bir toy davranış, başka bir toy davranışı tetiklememeli” diyerek Pelosi’nin konuşmanın ertelenmesiyle ilgili çağrısını ‘çok sorumsuzca ve bariz bir şekilde siyasi’ diye eleştirdi, Başkan Trump’ın yanıtının da ‘uygunsuz’ olduğunu kaydetti. Pelosi’nin güvenlik nedeniyle askeri uçakla gitmek istediği ve sahadan birinci elden bilgi almayı hedeflediği belirtildi. Demokrat Partili vekil Adam Schiff ise Trump’ı gizli tutulan seyahat planını ifşa etmekle suçladı.

BAYAN TRUMP TATİLE GİTTİ

ABD Başkanı Trump’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Afganistan ve Brüksel gezilerini bütçesizlik nedeniyle iptal etmesinden birkaç saat sonra first lady Melania Trump’ın golf kulüplerinin bulunduğu Florida’ya bir askeri jetle gittiği ortaya çıktı. NBC ve diğer medya kuruluşlarının haberlerine göre Melania Trump, Washington’daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nden Florida’ya uçtu. ABD medyası bu uçuşun 35 bin dolara mal olduğunu yazdı. Trump, Pelosi’ye yazdığı mektupta, “800 bin müthiş Amerikalı çalışan maaşlarını alamazken, bu halkla ilişkiler gezisini iptal etmeniz tamamiyle uygun olacaktır” demişti. Yanında oğlu Barron’un da bulunduğu belirtilen First Lady’nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach’e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi. Uçuş, hava trafiğini takip eden @CivMilAir tarafından takip edildi ve Melania Trump’ın uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na indiği doğrulandı. Donald Trump ise ortaya çıkan bu durum yüzünden Twitter’da çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.