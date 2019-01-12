Pelosi’den Trump’a Kaşıkçı tepkisi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban gitmesinin 100’üncü gününde önceki gün ABD Kongresi’nde düzenlenen etkinlikte anıldı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD yönetimini Suudi Arabistan’a yeterli ölçüde tepki göstermediği yönünde eleştirerek, “Ticari menfaatlerimizin yaptığımız açıklamalar ve eylemlerimize üstün gelmesine karar verdiysek, tüm ahlaki yetkinliğimizi kaybetmişiz demektir” dedi. Pelosi, ‘Kaşıkçı cinayeti insanlığa yönelik bir vahşet ve hakarettir’ diyerek Kongre’nin Kaşıkçı cinayetine dair bilgileri gün yüzüne çıkarma ve cinayetin faillerinden hesap sorma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Trump, Suudi Arabistan’a ticari ilişkilerinden ötürü yaptırıma karşı çıkıyor.
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