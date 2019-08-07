Pekin’den sert çıkış: ‘Suç işleyenler cezalandırılacak’
Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümeti ve liderini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, protesto gösterilerinde suç işleyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.
Yang ayrıca Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’in istifaya zorlanamayacağına dikkati çekerek, “Bazı vicdansız şiddet suçlularını ve onların arkasındaki kara elleri uyarmak istiyorum. Oynadıkları ateş kendilerini yakacak”dedi.
‘HAFİFE ALMAYIN’
“Cezaları nihayetinde verilecek” şeklinde konuşan Yang, “şiddet suçlularının, soğukkanlılığı zayıflık olarak algılamaması ve merkezi hükümetin kararlılığını hafife almaması” uyarısında bulundu. Yang, ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun ülke topraklarının her bir parçasını koruyacak güçte olduğuna işaret ederken, merkezi hükümetin “Tek Ülke İki Sistem”in ilkelerine zarar verenleri cezasız bırakmayacağını vurguladı.
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