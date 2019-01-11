Pekin’den ‘Çin İslam’ı’ projesi
Çin merkezli haber sitesi Global Times, Pekin yönetiminin İslam’ın sosyalizm ve Çin toplumuyla uyumlu hale getirilmesi için 5 yıllık bir planı kabul ettiğini yazdı.
Çin Komunist Partisi yetkililerinin sekiz bölgedeki yerel dini temsilcilerle yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan planın ana hatlarına göre, Müslüman topluluğa sosyalizm, vatanseverlik ve Çinlileşme gibi konularda eğitim verilmesi planlanıyor.
2018’de Hıristiyanlık için benzer bir planı kabul eden Çin, kilisedeki vaazlarda sosyalizmin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in öğretisinin yüceltilmesi ve kilise mimarisinin Çin kültürüne uygun hale getirilmesi gibi kurallar getirmişti. Çin İslam Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gao Zhanfu ise “İslam’ın Çinlileştirilmesi inançların ya da İslam’ın ideolojisinin değiştirilmesi anlamına gelmiyor. Bu Müslümanların sosyalist toplum ile uyumlu hâle getirilmesidir” dedi.
UYGUR TÜRKLERİNE BASKI İDDİALARI SÜRÜYOR
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Müslüman azınlığa uyguladığı çok sert politikalar ‘Çin İslam’ı yaratma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çin’in bölgede siyasi eğitim kampları oluşturarak yaklaşık 3 milyonluk azınlığı zorla alıkoyduğu iddia ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslüman Uygurlara “sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu’’ duyurmuştu.
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