Pekin’de şov Hong Kong’da çatışma

Dünyanın en büyük güçlerinden Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci kuruluş yıldönümü için başkent Pekin’de yapılan törenler askeri gücün tüm yönleriyle sergilendiği bir gövde gösterisine dönüştü. Kutlamalar, suçluların Çin’e iadesini sağlayan yasa tasarısına yönelik protestoların geçen hazirandan bu yana artarak sürdüğü Hong Kong’daki şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşti. Hong Kong’da kuruluş yıl dönümü için dün yapılması öngörülen havai fişek gösterileri protestolar yüzünden iptal edilmişti.

Askeri geçitte nükleer başlık taşıyabilen kıtalar arası balistik füzeler ile füze kalkanlarını delebileceği öne sürülen hipersonik roketler boy gösterdi. Törenlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mesajları da yakından izlendi.

Şİ: KİMSE SARSAMAZ

Kutlama etkinliği, 70 pare top atışıyla başladı. Çin milli marşının okunmasının ardından Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı. Çin’in kat ettiği gelişmeleri anlatan Şi, Tayvan, Özel İdari Bölge Makao, ve son aylarda hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen diğer Özel İdari Bölge Hong Kong’a değindi. Şi, “İleriye doğru yolculuğumuzda bir ülke-iki sistemin barışçıl yeniden birleşme prensiplerini savunmalı, Hong Kong ve Makao’da refah ve istikrarı sürdürmeli, iki boğaz (Çin-Tayvan) ilişkilerinin barışçıl gelişimini teşvik etmeli, anavatanın yeniden birleşmesi için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Şi, “Hiçbir güç, büyük anavatanımızın statüsünü sarsamaz. Hiçbir güç, Çin halkının ilerleyişini durduramaz” ifadelerini kullandı.

LAM DA TÖRENDEYDİ

Aralarında Çin’in eski Devlet Başkanlarından Hu Cintao ve Jiang Zemin’in de bulunduğu devlet erkanı ise Tiananmen Meydanı’nda bulunan Yasak Sarayın Gök Kapısı binasında Şi’ye eşlik ederek, töreni izledi. Törene, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam de katıldı. Törene Çin’in kendi geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 başta olmak üzere nakliye uçakları, erken keşif ve radar uçakları, saldırı ve askeri nakliye helikopterleri gibi 160 hava aracı uçuş gerçekleştirdi.

YENİ TİP FÜZELER

Törende “Doğu Rüzgârı” anlamına gelen Dong Feng (DF) serisi nükleer başlık taşıyabilen balistik füzeleri gün yüzüne çıktı. DF-17 füzesi son derece hızlı uçabilen bir füze olarak tanımlanıyor. Hızı saatte 6 bin kilometrenin üzerinde olan bu füze aynı zamanda hiper-planör olarak tanımlanan ve çok yüksek hızda seyredebilen hava araçları da taşıyabiliyor.

Japon Nihon Üniversitesi’nden Prof. Nozomu Yoshitomi, DF-17’nin ABD ve Japonya için ciddi tehdit teşkil edebileceği uyarısında bulunarak, buna karşı gelişmiş bir füze savunma sistemi geliştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

HONG KONG’DA BİR GÖSTERİCİ GERÇEK MERMİ İLE VURULDU

PEKİN yönetimi, kuruluş yıldönümünü askeri gücünü sergileme fırsatı olarak kullanırken, dün Hong Kong’daki gösterilerde ilk kez bir gösterici bir polisin silahından çıkan gerçek mermi ile vuruldu. Polis, göstericilere çoğunlukla plastik mermi ile müdahale ediyordu. Fransız AFP haber ajansı, olayın Tsuen Wan semtinde maskeli ve eli sopalı göstericilerle polis arasındaki çatışma sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Ajansa konuşan bir kaynak, “Bir polis, saldırıya uğradıktan sonra tabancasıyla ateş açarak protestocuyu göğsünden vurdu” dedi. Yaralı protestocuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Öte yandan dün Hong Kong’da Pekin hükümeti karşıtı protestolar gün boyu devam ederken, siyah giyinen binlerce gösterici yasaklanmasına rağmen yürüyüş düzenledi, Çin hükümeti karşıtı sloganlar attı. Şehrin çeşitli yerlerinde Çin hükümetini protesto eden göstericiler, Çin’in kuruluşu olan 1 Ekim tarihinin “matem günü” ilan edilmesi çağrısı yaptı.