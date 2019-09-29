Pekin’de 70’inci yıldönümü alarmı
Çin Komünist Partisi, salı günü kuruluşunun 70’inci yılını kutlayacak. Çin yönetimi, başkent Pekin’de yapılacak kutlamalarda havanın açık ve gökyüzünün mavi olması için olağanüstü tedbirler alıyor.
Washington Post gazetesinin haberine göre törende uçakların renkli dumanlar salarak da gösteri yapması planlanıyor. Bu nedenle Pekin’in puslu havasının dağılması için haftalar önceden önlemler devreye sokuldu. 20 Ağustos’tan bu yana kamyonların başkente girmesi yasaklandı. 1 Eylül itibariyle kentteki inşaatlar durdu. Pekin’in 480 km uzaklığına kadar bölgede yer alan fabrikalara gaz salınımı azaltmaları ya da üretimi durdurmaları yolunda talimat gitti. Madencilik şirketlerinin hava kalitesini etkilebilecek faaliyetleri de 7 Ekim’e kadar askıya alındı. Pekin’de havai fişek patlatılması da yasaklandı.
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