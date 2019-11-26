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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pekin karşıtları rekor kırdı

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Pekin karşıtları rekor kırdı

SUÇLULARIN Çin’e iadesini mümkün kılan yasa tasarısından ötürü geçtiğimiz haziran ayından bu yana çok şiddetli protestolara sahne olan Hong Kong’da önceki gün yapılan mahalli idari seçiminde Pekin yanlısı çevreler ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ağır yenilgi aldı.

Demokrasi yanlıları, 7.4 milyon nüfuslu kentte 18 seçim bölgesinin 17’sinde ipi göğüsledi. Fransız AFP’ye göre 452 belediye meclisi üyeliğinden 388’ini demokrasi yanlıları kazandı. 59 sandalye Çin yanlılarının oldu. 5’ini ise bağımsızlar kazandı. Böylece belediye meclisi üyeliklerinin yüzde 86’sı demokrasi yanlılarına geçti. 2015 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Pekin yanlıları 292 koltuk, demokrasi yanlıları 116 üyelik kazanmıştı. Seçime katılım oranının yüksekliği de dikkat çekti. Bu oran yüzde 71.2 oldu, 4 milyon 130 bin kayıtlı seçmenden 2 milyon 940 bini sandık başına gitti. 2015’teki seçimlerde katılım oranı yüzde 47’de kalmıştı.

LAM: HALKI DİNLEYECEĞİZ

Yerel seçimin mağluplarından Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam sonuçlardan sonra yaptığı açıklamada gerçek diyalogun başlayabilmesi için şiddetin sona ermesi gerektiğini söyledi. Lam, “Hükümet, halkın üyelerinin görüşlerini tevazu ile dinleyecek, ciddi olarak düşüneceğiz” dedi, ancak başka detay vermedi.

DOLAYLI ETKİSİ OLACAK

Normalde mahalli idare seçimlerini kazanan adayların çok az siyasi gücü bulunuyor. Ancak, gösteriler sonrasındaki bu seçim bir tür referanduma dönüştüğü için sonucu önemseniyor. Hong Kong’un Baş Yöneticisi 1200 kişilik seçiciler kurulu tarafından seçimle belirleniyor. Bu kurulun 117 üyesi de belediye seçimlerini kazananlardan oluşuyor. 2022 yılında Özel İdari Bölge’de Baş Yöneticilik seçimi yapılacak.

Pekin karşıtları rekor kırdı

PEKİN: HONG KONG, ÇİN’İN PARÇASIDIR

Yerel seçimde Pekin yanlılarının uğradığı hüsran sonrası G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Japonya’da gazetecilere açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, “Hong Kong’da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek” değerlendirmesini yaptı. Vang, haziran başından bu yana devam eden ve son haftalarda polis ile göstericiler arasında çatışmalara ve şiddet olaylarına sahne olan protestolarla ilgili “Hong Kong’u yok etmeye veya istikrarına ve refahına zarar vermeye yönelik tüm girişimler başarısız olacaktır” ifadesini kullandı.

‘BİR ÜLKE, İKİ SİSTEM’ DÜZENİNE TEPKİ ARTIYOR

Özel statülü kent, 1898’de imzalanan “kira sözleşmesi” ile uzun yıllar İngiltere hâkimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong’a 2047’ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin’e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin’e bağlı olduğu bu yönetim modeli, “bir ülke iki sistem” olarak adlandırılıyor.

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