Pedofili dediği mağaracıdan özür diledi
Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Tayland'daki mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz mağaracı Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı pedofili suçlamasından geri adım attı. Musk, Unsworth'tan yine sosyal medya aracılığıyla özür diledi.
Teknoloji girişimcisi Elon Musk Twitter'da, Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasıyla ilgili olarak İngiliz mağara dalgıcı Vern Unsworth'la girdiği tartışmada dalgıca "pedofil" dediği için özür diledi.
Musk, şirketine ait mini bir denizaltıyı kurtarma çalışmalarına yönlendirdiğini söylemesinden sonra Unsworth'un bunu "reklam çabası" diye tanımlamasının ardından "öfkeyle konuştuğunu" belirtti.
Musk "Bana yaptıkları, benim ona yaptıklarımı meşru kılmıyor ve bu yüzden özür diliyorum" dedi.
Unworth geçen Pazartesi günü Tesla'ya dava açmayı değerlendirdiğini söylemişti.
Tayland'da 12 çocuk ve futbol antrenörleri iki haftadan uzun süre mahsur kaldıkları derin bir mağaradan kurtarılmıştı.
Unsworth'un karmaşık mağaralar konusundaki deneyiminin kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadığı belirtilmişti.
İngiliz dalgıç, kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde çocukların mahsur kaldığı mağaraya gitmiş ve üst düzey uluslararası uzmanların toplanmasına yardımcı olmaştı.
SpaceX ve Tesla şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, kurtarma çalışmalarının komuta merkezine gitmiş ve görevlilere mini bir denizaltı bıraktığını duyurmuştu.
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