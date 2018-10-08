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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.10.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Paul M. Romer kimdir?

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Paul M. Romer kimdir?

Paul Romer, Nobel Ekonomi ödülünü almasının ardından araştırılan isim oldu. Ekonomi alanında birçok çalışması bulunan Paul Romer, yine bir bilim adamı olan Roy Romer'in oğludur. Fizik bölümü mezunu olan Romer, doktora alanınındaki ilerlemesini ekonomi dalında gerçekleştirmiştir. Peki, Paul Romer kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Paul Romer, 7 Kasım 1955 tarihinde Colorado'da dünyaya gelmiştir. Paul Romer, 31 Ekim 1928 yılında Cansas’ta dünyaya gelen ve Yale Üniversitesi’nde eğitim veren ünlü bilim adamı Roy. R. Romer’in oğludur.

Romer, 1977 yılında Chicago Üniversitesi fizik bölümünden mezun olmuştur. Romer, doktora ünvanını 1983 yılında Ekonomi dalında yine Chicago Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca, aynı üniversitede ve MIT’de ekonomi, matematik ve fizik de çalışmıştır. Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi profesörüdür ve Hoover Enstitüsü akademi üyesidir. Romer, Stanford Üniversitesi’ne gelmeden önce Chicago Üniversitesi’nde ve Berkeley’de California Üniversitesi’nde Ekonomi profesörlüğü yapmıştır. Romer, 2000’li yıllarda Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’nin üyesi seçilmiştir. İlgili olduğu diğer kuruluşlar ve pozisyonları çok çeşitli olan Romer, Ekonometri Topluluğu Üyesidir. Aynı zamanda, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Araştırma Yardımcılığı yapan Romer, 1995 yılında ArGe’ye Federal Destek Kriteri ile İlgili Ulusal Araştırma Kurulu Paneli Üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca Romer, Amerikan Ekonomi Derneği İcra Kurulu ve Davranış Bilimleri ile İlgili Gelişmiş Çalışmalar Merkezi Üyeliği yapmaktadır.

EKONOMİ VE İKTİSAT ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI 

Romer’in iktisat bilimine en önemli katkısı ekonomik büyüme alanındadır.

Solow’un büyüme modelini yeniden almış, teknolojik gelişmeyi modelin içinde hesaplanabilir bir unsur haline getirmiş ve literatüre içsel büyüme modellerini kazandırmıştır. İçsel Büyüme Teorileri üzerine yoğunlaşan Romer’in doktora tezinin ana kısmı, servet oluşturmanın dinamikleri hakkında yönetim düşüncesi ve işletme ile ilgili iyi bir temel sağlamaktadır. Çalışma, ekonomideki en eski sorulardan birini yöneltir: “Kıtlığın ve getirinin azaltılmasıyla karakterize edilen fiziki dünyadaki ekonomik büyümeyi sürdüren nedir?”

Romer, aynı zamanda mevcut ekonomik meselelere de ışık tutmaktadır. Bunlar arasında, Romer halihazırda, hükümet politikalarının yenilikleri nasıl etkilediği ve daha hızlı teknolojik değişmelerin servet fiyatlarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. İktisat bilimine çok fazla katkısı olan Romer, Mayıs 2000’de, NBER’daki çalışmasında, “Hükümet, Bilim Adamları ve Mühendisler İçin Piyasadaki Arz ve Talebi Sübvanse Etmeli midir?” sorusuna cevap aramıştır. Diğer önemli çalışmalarından biri, Haziran 1998’de American Economic Review dergisinde yayınlanan “Gelişme Devreleri” ve 1990 yılında Journal of Political Economy dergisinde yayınlanan “İçsel Teknolojik Değişme” çalışması Romer’in iktisat bilimine yaptığı katkıların temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, teknoloji ve gelişme ile ilgili çok sayıda makale de yazmıştır. “A crisis is a terrible thing to waste” sözü 2007 küresel krizinde pozitif bir taraf arayan iktisatçılar tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

 

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