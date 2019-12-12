Patrondan çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye

ABD’nin Maryland eyaletinde St. John Properties adlı gayrimenkul firması, geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl yemeğinde 198 çalışanının tamamına, toplamda 10 milyon doları bulan ikramiye sürprizi yaptı. Yemek sırasında şirket çalışanlarına kırmızı zarflar verildi. Kendilerine dağıtılan zarfı açtıklarında gördüklerine inanamayan çalışanlar birbirlerine sarılıp sevinçten ağladı.

ORTALAMA 50 BİN DOLAR

Dağıtılan ikramiyenin ortalama 50 bin dolar olduğu belirtilirken, ikramiye oranları personelin şirketteki kıdemine göre belirlendi. İşe en son kabul edilen ancak henüz ‘işbaşı bile yapmayan’ kişiye 100 dolar verilirken, şirkette 14 seneyle en uzun süredir çalışan personele 270 bin dolar (1.5 milyon TL) verildi.

‘TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK’

Şirketin yönetim kurulu başkanı Lawrence Maykrantz ekip olarak 20 milyon metrekare belirledikleri ‘maksimum’ hedefi 14 yılda iki katına çıkardıklarını söyledi. Maykrantz, “Çalışanlarımıza hedefimize ulaşmamıza yardım ettikleri için teşekkür etmek istedik” ifadelerini kullandı. Maykrantz yaşadığı şaşkınlığı “Bu kesinlikle hayatım boyunca tanık olduğum en inanılmaz andı. Herkes şaşkına dönmüştü. Çığlık atanlar, ağlayanlar, gülenler, kucaklaşanlar” sözleriyle aktardı.