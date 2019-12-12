MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPatrondan çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye
GeriDünya Patrondan çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Patrondan çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patrondan çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye

ABD’de bir gayrimenkul firması, hedef satışı iki katına çıkaran personeline toplam 10 milyon dolarlık ikramiye dağıttı. Kırmızı zarflardan çıkan paraya inanamayan çalışanlar sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

ABD’nin Maryland eyaletinde St. John Properties adlı gayrimenkul firması, geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl yemeğinde 198 çalışanının tamamına, toplamda 10 milyon doları bulan ikramiye sürprizi yaptı. Yemek sırasında şirket çalışanlarına kırmızı zarflar verildi. Kendilerine dağıtılan zarfı açtıklarında gördüklerine inanamayan çalışanlar birbirlerine sarılıp sevinçten ağladı.

ORTALAMA 50 BİN DOLAR

Dağıtılan ikramiyenin ortalama 50 bin dolar olduğu belirtilirken, ikramiye oranları personelin şirketteki kıdemine göre belirlendi. İşe en son kabul edilen ancak henüz ‘işbaşı bile yapmayan’ kişiye 100 dolar verilirken, şirkette 14 seneyle en uzun süredir çalışan personele 270 bin dolar (1.5 milyon TL) verildi.

‘TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK’

Şirketin yönetim kurulu başkanı Lawrence Maykrantz ekip olarak 20 milyon metrekare belirledikleri ‘maksimum’ hedefi 14 yılda iki katına çıkardıklarını söyledi. Maykrantz, “Çalışanlarımıza hedefimize ulaşmamıza yardım ettikleri için teşekkür etmek istedik” ifadelerini kullandı. Maykrantz yaşadığı şaşkınlığı “Bu kesinlikle hayatım boyunca tanık olduğum en inanılmaz andı. Herkes şaşkına dönmüştü. Çığlık atanlar, ağlayanlar, gülenler, kucaklaşanlar” sözleriyle aktardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle