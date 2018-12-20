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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL - WASHINGTON
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Patriot’a yeşil ışık

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Patriot’a yeşil ışık

Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına karşı çıkan Washington’dan kritik bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar (18.7 milyar TL) değerindeki Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye muhtemel satışına onay verdi. Trump yönetimi, karar konusunda ABD Kongresi’ni de bilgilendirdi.

TÜRKİYE’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini edinmesinden rahatsız olan ABD yönetiminden bu sistemlerin Amerikan versiyonu olan Patriot’lar konusunda yeni bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Patriotlar’ın Türkiye’ye muhtemel satışına onay verdi. ABD Dışişleri’nin onayı satışın nihayetlendiği anlamına gelmiyor. Nitekim Washington yönetimi, şu noktada ‘muhtemel satış’ ifadesini kullanmayı tercih ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos 2017’de imzaladığı “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımla Karşılık Vermesi Yasası” (CAATSA) Rus yapımı S-400’leri alan ülkenin savunma sanayiini hedef alan yaptırımların uygulanmasına imkân tanıyor. S-400’lerin Türkiye’ye gelmesi durumunda ABD’nin yaptırımları devreye sokması Patriot sisteminin satışını engelleyebilir. Ankara, savunma ihtiyacını karşılamak için hem Patriot’ları hem de S-400’leri satın alabileceğini savunuyor.

KONGRE BİLGİLENDİRİLDİ

Trump yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı Patriot kararı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından geçen salı akşam saatlerinde yapılan yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, ABD Dışişleri’nin yaklaşık 3.5 milyar dolar değerindeki 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipmanın muhtemel satışını onayladığı belirtildi. Amerikan Dışişleri’nin muhtemel satışını onayladığı Patriot paketinde 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralı, iletişim ekipmanı, test cihazları, menzil programlarının yanı sıra destek ekipmanları da bulunuyor.

‘KÜRECİK RADARI ÖNEMLİ’

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın açıklamasında, “Teklif edilen bu satış kilit bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin ön cephede yürüttüğü terörle mücadeleyi güçlendirerek ABD’nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine katkı sağlayacaktır. Türkiye DEAŞ ile mücadele kampanyasının bir üyesi ve bunu mümkün kılan kritik bir platform olarak ulusal güvenlik ve ulusal savunma stratejilerimizdeki Avrupa ve Ortadoğu’daki büyük güçlerle rekabet çabalarımızın elzem bir unsuru” denildi. Açıklamada Türkiye’nin Kürecik’teki TPY-2 radarına ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak bu radarın İran’ın büyüyen füze tehdidine karşı ABD müttefiklerinin korunması açısından önemine de vurgu yapıldı.

ABD’DEKİ ASKERİ SATIŞ SÜRECİ

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın açıkladığı tüm satış onaylarında “muhtemel askeri satış” ifadesi kullanılıyor. Yani Türkiye’ye satılacak Patriot’lara özgü bir ifade değil. Ancak iki ülke ‘kabul mektubu’ imzalarsa anlaşılmış olur. Bu son aşamaya gelinmesi için ABD yönetimi içindeki Kongre dahil farklı kurumların onayı şart.

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