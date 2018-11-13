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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
13.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Patrik Yunan bakanı feci azarladı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Patrik Yunan bakanı feci azarladı

Yunan Başbakanı Çipras’ın laik bir anayasa için Yunan Kilisesi ile vardığı mutabakat İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin tepkisini çekti. Fener Patriği Bartholomeos, mutabakat ile ilgili kendisine bilgi vermeye gelen Yunan bakana “(Cumhurbaşkanı) Erdoğan bana saygı gösteriyor. Çipras beni hor göremez” diye fırça attı.

Yunanistan’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması için Başbakan Aleksis Çipras ile Atina Başpiskoposu Yeronimos arasında varılan anlaşmaya İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos sert tepki gösterdi. Bartholomeos, bu anlaşmayla ilgili kendisini bilgilendirmek için İstanbul’a gelen Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu’nu fena azarladı. 

Ta Nea gazetesinin deneyimli yazarı Yorgo Papahristu’nun haberine göre, Bartholemos görüşme sırasında İstanbullu Rum olan Gavroğlu’na “Bana, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan saygı gösteriyor. Çipras beni hor göremez. Bunu kabul etmiyorum” dedi. Patrik Bartholomeos, görüşmede ayrıca “Ben koskoca Rusya’nın, Putin’in saldırılarından yılmadım. Şimdi, aleyhimde oynanan bu oyunları mı kabul edeceğim? Yanılıyorsunuz” diye konuştu. Bartholomeos “Sen İstanbul’da doğdun. Senin beni zamanında bilgilendirmen gerekirdi” diyerek de Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Gavroğlu’nu azarladı. Fener Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin Rus Kilisesi’nden bağımsızlığı nedeniyle Rusya ile de kriz yaşıyor.

DANIŞMADILAR DİYE TEPKİLİ

Fener Patriği’nin öfkesi, Çipras ile Yeronimos arasında anlaşma sağlanmadan önce Patrikhane’nin görüşünün ve onayının alınmamasından kaynaklanıyor. Anlaşma, yaklaşık 10 bin din adamının devlet memuru statüsüne son verilmesini, devletin yılda 210 milyon Euro olan din adamlarının maaşlarını ödenek şeklinde kiliseye tahsis etmesini, kilisenin milyarca Euro olarak hesaplanan gayrimenkullerinin kurulacak yeni bir fona devredilmesini ve bu gayrimenkullerin değerlendirilmesinden sağlanacak gelirin devlet ile kilise arasında paylaşılmasını öngörüyor. Anlaşmada bağımsız Yunanistan Kilisesi, ülkedeki tüm kiliselerin üzerinde yetkiliymiş gibi gösteriliyor. Oysa Ege’de Onikiadalar ve Girit adası hem ruhani hem de idari, Kuzey Yunanistan’ın Batı Trakya ve Yanya bölgeleri ise ruhani açıdan Fener Patrikhanesi’ne bağlı bulunuyor.

LAİKLİK ADIMI

Yunan hükümetinin laiklik için hazırladığı anayasa değişikliği maddesi tasarısında ülkenin resmi dininin Hıristiyan-Ortodoks olduğu ifadesi değişmiyor. Ancak din ve devlet ilişkilerinde radikal ayrım öngörülüyor. Devletin dini açıdan tarafsız olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, tüm resmi kurum ve kuruluşlarda dini yeminin yerini sivil yemin alıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.11.2018)2
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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