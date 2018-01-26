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    Patlayan yanardağ manzaralı düğün fotoğrafı!

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:

    Filipinler'de bir çift Mayon yanardağının patladığı anlarda düğün fotoğrafı çektirdi.

    Filipinler'de yaşayan bir çift patlayan yanardağ manzarasına karşı düğün fotoğrafı çektirdiler. Arlo Dela Cruz ve Maica Nicero-Dela Cruz bu hafta başında Filipinler'de yaptıkları düğün sırasında Mayon yanardağı patlamaya başlamıştı.

    Patlayan yanardağ manzaralı düğün fotoğrafı

    Çift ülkenin en aktif yanardağını arkasına alarak düğün pozu verdi. Fotoğraf hem ürkütücü hem de romantik olarak nitelendirildi. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada viral hale geldi.

    Mayon Yanardağı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan 56 bin kişi evlerini terketti.
    Filipinler'in en aktif yanardağı olan Mayon Yanardağı'nda Pazartesi günü yaşanan patlama sonrasında akan lav ve kayaçlar, bölge genelinde paniğe neden olurken, yetkilileri uyarı yapmaya zorladı. Filipinler Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü yetkilisi Renato Solidum patlama sonrası en yükseği beş olan uyarı düzeyinin dörde yükseltildiğini ve saatler veya günler içinde daha büyük bir patlamanın gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

    "YANARDAĞ'DAN UZAK DURUN"
    Turistler ve yerel halka "yanardağdan uzak durun" uyarısı yapan Soldium, "Eğer patlama dikey olarak gerçekleşirse, volkanik akıntılar ve yoğun volkanik akımlar her yöne dağılarak akabilir." dedi.

    Mayon Yanardağı çevresindeki tehlike bölgesi sekiz kilometreye çıkarılırken, Sivil Savunma Bürosu Bölge Müdürü Claudio Yucot, tahliye merkezlerine 30 binden fazla kül maskesi, beş bin çuval pirinç ve çeşitli ilaç malzemelerinin gönderildiğini söyledi.

    Etiketler: yanardağlar
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