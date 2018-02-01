Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Paskalya’ya kadar kurulamazsa felaket olur

    Paskalya’ya kadar kurulamazsa felaket olur

    Deutsche Welle Türkçe
    01.02.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Almanya’da devam eden koalisyon görüşmelerini değerlendiren CSU lideri Seehofer, Paskalya’ya kadar hükümet kurulamaması hâlinde bunun “felaket” olacağını söyledi.

    KOALİSYON görüşmelerinin ara bilançosunun olumlu olduğuna işaret eden Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer, “Görüşmelerdeki atmosfer açısından da bakıldığında iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Seehofer, Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasının gecikmesi veya hiç kurulamasına ilişkin de uyarıda bulundu. “Avrupa’nın en büyük ülkesi olarak artık bir hükümet kurmaya mecburuz” diyen muhafazakâr politikacı, bunun başarılamaması hâlinde, görüşmelerde yer alan partiler açısından durumun “korkunç” olacağını ifade etti.
    Bu Pazar veya en geç gelecek Salı günü koalisyon görüşmelerinde uzlaşmanın sağlanmış olacağını tahmin eden Seehofer, aksi takdirde Nisan başındaki Paskalya Yortusu’na kadar hükümetin kurulmasının tehlikeye gireceğini dile getirdi. “Böyle bir durumda birçok noktada baştan başlamamız gerekecek” diyen Seehofer, bunun da bir “felaket” olacağı uyarısını yaptı. Seehofer, “Bu halkın haklı bir şekilde öfkesine yol açar” dedi.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri