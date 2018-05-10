Paşinyan’dan Türkiye mesajı: Önkoşulsuz normalleşmeye hazırız
ERMENİSTAN’da halk protestolarında başı çekip parlamentodaki oylamada başbakan seçilen Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri önkoşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Önceki gün parlamento tarafından başbakan seçilen Nikol Paşinyan, Türkiye’ye ilk mesajını, dün ziyaret ettiği Ermeni işgali altındaki Dağlık-Karabağ bölgesinin başkenti Hankendi’nden (Stepanakert) verdi.
Düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilgili bakış açısı sorulan Paşinyan şu yanıtı verdi:
“Türkiye ile ikili ilişkilerin ön koşulsuz olarak normalleşmesinden yanayız. Biz herhangi bir önşart aramıyoruz. Arayan taraf Türkiye. Bu önşartı da üçüncü bir ülkeyle (Azerbaycan) olan ilişkilerine bağlıyor. Biz soykırımı tanımalarını da beklemiyoruz. Soykırım konusunun biz uluslararası düzeyde tanınması için çaba sarf ediyoruz. Bunu da benzer trajedinin bir daha tekrarlanmaması için yapıyoruz.”
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