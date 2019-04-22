Pasifik’i geçen ilk görme engelli denizci
Japon görme engelli denizci Mitsuhiro Iwamoto (52), Pasifik Okyanusu’nu hiç durmadan geçen ilk görme engelli insan oldu.
Iwamoto, Amerikalı kılavuzu Doug Smith’in yardımıyla Pasifik’te iki ayda 14 bin kilometre yol aldı. Iwamoto, 24 Şubat’ta 12 metrelik yatıyla ABD’nin San Diego şehrinden başlayan yolculuğunu Japonya Fukuşima’da sona erdirdi. Japon denizci, Pasifik Okyanus’unu geçmeyi 2013’te de denemiş ancak teknesi bir balinaya çarparak batmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle