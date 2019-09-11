Pasifik'e radyoaktif su
Japonya’yı 2011 yılında vuran deprem ve tsunami nedeniyle arızalanan Fukuşima nükleer santralındaki radyoaktif suların Pasifik Okyanusu’na boşaltılacağı açıklandı.
Japonya, Pasifik’e kıyısı olan komşu ülkeleri ayağa kaldıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanı Yoshiaki Harada, Fukuşima Nükleer Santralı’nda depolanan radyoaktif suyun, 2022 itibariyle Pasifik Okyanusu’na dökülebileceğini duyurdu. Tokyo’ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Fukuşima’da, Mart 2011’de gerçekleşen 9 şiddetinde deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle santralda elektrik kesilmiş, sürekli soğutulması gereken reaktör aşırı ısınıp erimişti. Kaza, dünyanın en büyük ikinci nükleer santral kazası olarak değerlendiriliyor.
‘TEK SEÇENEĞİMİZ BU’
Kaza sonrası faaliyeti durdurulan santralda, nükleer güç kaynağı olan boruların soğutulması ve yakıt merkezinin erimesini önlemek için 1 milyon tondan fazla kirli suyun depolandığı biliniyor. Bakan Harada, “Tek seçeneğimiz suları denize dökmek ve onları seyreltmek olacak” diye konuştu. Hükümetin bu konuyu tartışacağını belirten Harada, “Ben basitçe kendi fikrimi sunmak istedim” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin hükümetin kararı, uzman bir heyetin raporu sonrası belli olacak. Güney Kore yönetimi, geçen ay ülkedeki Japon Büyükelçiliği yetkililerini Fukuşima’daki suların ne yapılacağı ile ilgili bilgi vermek üzere dışişleri bakanlığına çağırmıştı.
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