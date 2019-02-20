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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
20.02.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Partneri ölünce isyan eden kadın tazminat davası açtı

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Partneri ölünce isyan eden kadın tazminat davası açtı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, partnerinin hastanenin yanlış tedavisi sebebiyle ölmesini ve cinsel yaşamının sona ermesini gerekçe göstererek Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon Avustralya dolarlık tazminat davası açtı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Cara Ann Flower, geçtiğimiz yıl hastanede gördüğü yanlış tedavi sebebiyle yaşamını yitiren partneri Jamie-Thomas Manuele için Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon dolarlık dava açtı.

Partnerinin ölümü sebebiyle cinsel yaşamının sona erdiğini söyleyen Cara Ann Flower'ın davası Avustralya basınında geniş yer buldu.

Jamie-Thomas Manuele'nin annesi Daphne Finnegan, Cara Ann Flower'ın dava kararına destek verdi ve "Eğer cinsel ilişki hakkından bahsediyorsak oğlum 3 milyon dolar eder, o bir İtalyan aygırı" açıklamasında bulundu.

Jamie-Thomas Manuele'nin erkek kardeşi de, kardeşinin ölümü sebebiyle hastaneye 323 bin dolar, amcası 215 bin dolar ve büyük annesi 80 bin dolarlık dava açtı.

2013'te beyin ölümü gerçekleşen ve 2018'de yanlış tedavi kurbanı oluop yaşamını yitiren Jamie-Thomas Manuele'nin ölümünden önce hastane, kurbanın ailesine 10 milyon dolarlık ödeme yapmıştı.

Yapılan ödemenin 8 milyon dolarlık kısmı Jamie-Thomas Manuele'nin çocuklarına tahsis edildi. Çocuklar 25 yaşına geldiği zaman parayı alabilecekler.

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