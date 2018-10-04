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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
04.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Partisinden Trump'a cinsel taciz eleştirisi

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Partisinden Trump'a cinsel taciz eleştirisi

Anayasa Mahkemesi'ne aday gösterdiği Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan Prof. Ford'la dalga geçen ABD lideri Donald Trump, kendi partisi Cumhuriyetçiler'den bile tepki aldı. Cumhuriyetçi senatörler Trump'ın sözlerini 'korkunç' ve 'çok yanlış' olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'ı kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçlayan Profesör Christine Blasey Ford'la alay etmesi, kendi partisi içinde de eleştirilere neden oldu.

Trump Mississippi'de katıldığı bir mitingde, Profesör Ford'un, iddia ettiği taciz olayına dair bazı detayları hatırlamaması ile alay etti. Trump "Ev neredeydi? Hatırlamıyorum. Üst katta mıydı, alt katta mıydı hatırlamıyorum. Ama bir bira içmiştim. Tüm hatırladığım bu. Ama bir adamın hayatı paramparça oldu" diyerek Profesör Ford'un ifadeleriyle dalga geçti.

Cumhuriyetçi senatörler Jeff Flake ve Susan Collins, Trump'ın sözlerine "korkunç" ve "çok yanlış" diyerek tepki gösterdi.

Senatör Flake NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bu tarz sözlerin ne yeri ne de zamanı. Böyle hassas bir konuyu siyasi bir mitingde dile getirmek doğru değil. Hiç doğru değil. Bunu yapmamış olmasını dilerdim" dedi.

Senatör Collins de "Başkanın sözleri düpedüz yanlış" dedi.

ABD Başkanı Trump geçen hafta ise Ford'u "Çok inanılır bir tanık" olduğunu söyleyerek övmüştü.

OYLAMA İÇİN GÖZLER SENATO'DA

Geçen hafta Senato Adalet Komisyonu'nda ifade veren Profesör Blasey Ford, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.

Senato Adalet Komisyonu ardından Yargıç Kavanaugh'ın de ifadesini aldı ve yapılan oylamada Cumhuriyetçilerin oylarıyla Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme adaylığı onaylandı.

Kavanaugh'ın adaylığının bu hafta Senato'da da oylanması bekleniyor ancak oylama gecikebilir. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da iddialarla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kavanaugh'ın adaylığı kabul edilirse, ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki denge muhafazakarlar lehine değişecek.

ABD Senatosu'nda 51 Cumhuriyetçi, 49 Demokrat senatör bulunuyor. Bu, Kavanaugh'ın adaylığı için Cumhuriyetçiler'in en fazla 1 fire verebileceği anlamına geliyor.

Trump'ın Profesör Ford ile dalga geçmesine tepki gösteren Cumhuriyetçi senatör Collins'in Kavanaugh'a destek verip vermeyeceği bilinmiyor.

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski de Trump'ı eleştirenler arasına katıldı ve "Trump'ın sözleri tamamen uygunsuz ve kabul edilemez" dedi.

Trump'ın sözlerinin oy tercihini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Murkowski "Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesi bu görevi hayatları boyunca sürdürüyor ve ABD kamusal yaşamındaki birçok kritik konuda son sözü onlar söylüyor.

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