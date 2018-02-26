Parti içi muhalefetin kozlarını elinden aldı

ŞANSÖLYE Merkel hükümet kurmada hiç bu kadar zorlanmamıştı. Seçimlerde büyük oy kaybına uğradı. Hür Demokratlar ve Yeşiller'le istediği hükümeti kuramadı. Yeniden Sosyal Demokratların kapısını çaldı. Günlerce geceli gündüzlü müzakerelerden sonra koalisyonda anlaştı ama “Kendi koltuğunu kurtarmak için maliye, dışişleri, içişleri, aile bakanlığı gibi en önemli bakanlıkları ortaklarına hibe etti” eleştirisiyle partisinde büyük gürültü koptu. Merkel'in geleceği tartışılmaya başlandı. Zor anlarda sakin kalmayı başarıp, doğru anda doğru hamleyi yapmakla tanınan Merkel, sürpriz çıkışlarla parti içi muhalefeti susturmayı başardı.

Önce parti tabanında çok sevilen, Saarland Eyalet Başbakanı Annegret Kramp Karrenbauer'i parti Genel Sekreterliğine önererek, partisini yeniden heyecanlandırdı. Bakanlık listesiyle ise tam bir sürpriz yaptı.

MUHALİFİ BAKAN YAPTI

En büyük sürpriz, Merkel'in parti içindeki en koyu muhalifi Jens Spahn'ı listeye almasıydı. Merkel başlangıçta Jens Spahn'ı bakanlık listesinde öngörmemişti. Ancak sonra Sağlık Bakanlığı'na Jens Spahn'ı alarak, partideki koyu muhafazakar kanadı sakinleştirdi. 37 yaşındaki Jens Spahn, Merkel'in mülteci ve çifte vatandaşlık politikasının ateşli karşıtlarındandı. Spahn, Aralık 2016 parti kurultayında Merkel'e karşı, çifte vatandaşlığın iptale yönündeki önergeyi kurultaydan geçiren isim olmuştu.

Merkel'in bakanlar listesindeki ikinci sürpriz isim ise Anja Karliczek oldu. Kamuoyunun tanımadığı, turizmci ve dışarıdan işletme öğrenimi yapmış 46 yaşındaki Anja Karliczek, Eğitim Bakanı olarak listeye girdi.

Şansölye Merkel, bakan listesiyle parti içinde genç kadroların, “partiyi gençleştir” çağrılarına da karşılık verdi. Altı bakanlık koltuğunu üç kadın üç erkekle eşit paylaştırdı. Eğitim ve Uyum Bakanı'nın yanında 1995 şarap güzeli ve CDU'nun Rheinland Pfalz Eyaleti Teşkilat Başkanı Julia Klöckner, üçüncü kadın bakan olarak Tarım Bakanı koltuğuna oturacak. Başbakanlık müsteşarı Peter Altmaier Ekonomi Bakanı olarak görev yapacak. Ondan boşalan müsteşarlık koltuğuna ise Helge Braun oturacak. Merkel bakanlık koltuğu dağıtımında genç ve yaşlı, kadın ve erkek eşitliği yanında parti içi dengeleri de gözönünde tutarak, bakanları farklı eyaletlere göre dağıttı. Ancak kendi memleketi Doğu eyaletleri kabineye giremedi. Merkel onların gönlünü ise Başbakan olarak ben varım ya diye almaya çalıştı.

Merkel'in taktiği tuttu. Dün başkent Berlin'de yapılan CDU olağanüstü kurultayında bin delege Merkel'i dakikalarca ayakta alkışladı. Kurultayda rüzgarı yeniden arkasına alan Merkel'in neşesi yerindeydi.