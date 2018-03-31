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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.03.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Parmaklarda çıtlama sesi nereden geliyor?

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Parmaklarda çıtlama sesi nereden geliyor?

Bilim insanları insanlığın en sinir bozucu alışkanlıklarından birini inceliyor. Parmaklarınızı çıtlattığınızda çıkardığımız ses nereden geliyor?

Fransa ve ABD'deki araştırmacılar çıtlatmanın üç matematiksel denklemle açıklanabileceğini söylüyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre bu modele göre basınç değişince ufak baloncukların eklemlerdeki sıvıda patlaması bu çıtlama sesini çıkarıyor.

Şaşırtıcı bir biçimde bu fenomen yüz yıldan fazla bir süredir tartışılıyor.

Fransa'da École Polytechnique araştırma kurumu öğrencisi Vineeth Chandran Suja sınıfta parmaklarını çıtlatırken bunu araştırmaya karar verdi.

Chandran Suja öğretim üyesi Dr. Abdul Barakat ile parmak eklemleri ve el kemikleri arasından çıkan sesleri açıklamak için bir dizi denklem geliştirdi.

Chandran Suja BBC'ye açıklamasında "Birinci denklem parmaklarımızı çıtlattığımızda basınç değişimlerini açıklıyor. İkinci denklem ise basınç değişimlerine yanıt olarak baloncukların boyutlarının değişimlerini açıklanıyor. Üçüncü denklemde ise baloncukların boyut değişimlerinin ses çıkaranlarla eşleştirilmesi yapılıyor" dedi.

Şu anda California'da Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Chandran Suja, denklemlerin parmak çıtlama sesini açıklayan bütün bir matematik modeli oluşturduğunu söyledi.

ÇITLAMA SESİ İÇİN MATEMATİK MODELİ

Chandran Suja "Parmaklarımızı çıtlattığımızda aslında eklemlerimizi birbirinden ayırıyoruz. Bunu yaptığımızda basınç düşüyor ve eklem sıvısında baloncuklar oluşuyor. Çıtlatma anında basınçtaki değişimler baloncukların boyutunu büyük bir hızla değiştiriyor ve bu da çıtlatma sesine neden oluyor" dedi.

Bu model birbiriyle çelişen iki terori arasında da köprü oluşturuyor. Baloncukların sıvıda patlayarak ses çıkardığı görüşü ilk defa 1971 yılında ortaya atılmıştı.

Bu tarihten 40 yıl sonra yeni deneyler baloncukların sıvıda parmaklar çıtlatıldıktan sonra da kaldığını göstermişti.

Yeni matematik modeline göre baloncukların kısmen patlaması sesin çıkması için yeterli. Parmaklar çıtlatıldıktan sonra çok ufak baloncuklar eklem sıvısında dolaşmayı sürdürüyor.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma baloncukların patlamasıyla oluşan basıncın akustik dalgalar yarattığı ve matematiksel olarak ölçülebileceğini gösterdi.

Araştırma ayrıca neden bazı insanları parmaklarını çıtlatamadığını da açıklıyor. Eğer elinizdeki eklemler arasında geniş bir alan varsa, sıvıdaki basınç çıtlatma sesi çıkarmak için yeterince düşmüyor.

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