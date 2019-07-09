Parlamentoya tatil iptal

Yunanistan’da önceki günkü seçimlerden galip çıkan Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis (51) dün Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Atina Başpiskoposu Yaronimos’un önünde İncil’e el basarak dini yemin edip göreve başladı. Selefi ateist Aleksis Çipras, 4.5 yıl önce İncil’e el basmadan siyasi yemin etmişti.

HIZLI İŞBAŞI

Seçimlerde Miçotakis’in partisi 300 üyeli parlamentoda 158 sandalye kazandı. Çipras’ın solcu SYRİZA partisinin sandalye sayısı ise 144’ten 86’ya düştü. Miçotakis, yemin sonrasında “Yunan halkı bize Yunanistan’ı değiştirmemiz için güçlü bir yetki verdi. Bunu onurlandıracağız. Bugün sıkı işbaşı yapıyoruz. Zorluğun üstesinden geleceğimize eminim” diye konuştu. Miçotakis’in ilk icraatlarından biri parlamentoda yaz uygulamasına son vermek oldu. Miçotakis seçim öncesi vaatleri çerçevesinde gerekli yasaları çıkarabilmek için parlamentonun yaz mevsiminde de çalışmasına karar verdi. Parlamento yazın 300 yerine her ay 100 vekille toplanıyordu. Bu yaz parlamento sadece ağustos ortalarında 10 gün için kapanacak.

NEDEN O KAZANDI

Kiriakos Miçotakis’in seçilmesinin beş önemli nedeni bulunuyor.

Vergileri azaltma vaadi: 2015’te iktidara gelen solcu Çipras, kreditörlerin reçeteleri çerçevesinde, bütçenin her yıl yüzde 3.5 oranında fazlalık verebilmesi gerektiğinden, devlet sektöründe büyük tasarrufa gitmek yerine, tüm yükü orta direğin, esnaf ve tüccarın, serbest meslek sahiplerinin omuzlarına yükledi. Özel sektöre her 100 Euro’luk gelir için 70 Euro’ya varan vergiler koydu. Aynı oranda olmasa bile memur ve emekli maaşları da vergilendirmeden etkilendi. Miçotakis vergileri azaltacağını ve emekli maaşlarına dokunmayacağı vaadinde bulundu.

Atina’ya güvenlik vaadi: Yunanistan nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Atina’da, hırsızlık, gasp, soygun ve terör eylemleri, Çipras döneminde arttı. Başkentin özellikle merkezi, karanlık çöktüğünde güvenli olmaktan çıktı. “Rubikon” gibi bazı marjinal sol örgütler adeta ‘kanun biziz’ zihniyeti ile yerli yabancı pek çok hedefe karşı saldırılar düzenledi. Üniversiteler, kendilerini ‘iktidar karşıtı’ olarak tanımlayan anarşistlerin karargâhlarına dönüştü. Miçotakis, asayiş ve güven ortamını tesis edeceğini ve üniversitelerin dokunulmazlığını kaldıracağını vaad etti.

Kadrolar: Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) partisinin kadrolarında, ülkeyi 4.5 yıl yöneten SYRİZA’nın kadrolarına kıyasla daha deneyimli ve daha ‘devlet adamı’ profilli isimler bulunuyor. Çipras döneminde bazı konularda hükümet başka, SYRİZA partisi başka görüş sergiledi. Miçotakis ülkeyi “Daha ciddi yöneteceğim. Çeki düzen vereceğim” vaadinde bulundu.

Medya: Aleksis Çipras “Yalan haber yapıyorlar” iddiasıyla bazı medya kuruluşlarına “ambargo” uyguladı. Sözgelimi, milletvekillerinin ülkede en çok izlenen Skai televizyonuna çıkmalarını yasakladı. Miçotakis, SYRİZA’ya yakın medya kuruluşlarına hoşgörülü davrandı. Seçim öncesi ND’nin “sesi”, SYRİZA’nın “sesinden” daha çok duyuldu.

HARVARD MEZUNU, YEŞİL ÇAY İÇİYOR



ABD’nin Harvard Üniversitesi’nden mezun olan, Stanford Üniversitesi ve Harvard’da işletme yönetimi master’ı yapan Kiriakos Miçotakis, partinin liberal kanadında yer alıyor. Yunanistan’ın maço kültürüne rağmen yeşil çay içiyor, şans bilekliği takıyor, LGBTİ haklarını destekliyor.

Miçotakis hanedanından gelmesine rağmen muhafazakâr ve gelenekselci kanadı ikna etmek durumunda kalan Kiriakos Miçotakis, başlangıçta seçmen tarafından hafife alınsa da desteği giderek arttı. Şimdi ise “İnsanların sizi hafife alması büyük avantaj. Buna takılmıyorum. Yapmam gereken bir iş var ve yeteneklerime güveniyorum” diyor.

YENİ KABİNE AÇIKLANDI



Başbakan Miçotakis dün akşam kabinesini açıkladı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı’na daha önce Savunma, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı olarak görev yapan deneyimli siyasetçi Nikos Dendias getirildi.

Savunma Bakanı olarak da eski Çalışma ve Sosyal Yardım Bakan Yardımcısı Nikos Panayiotopulos atandı. Kamu Düzeni Bakanlığı’na Pasok hükümetleri döneminde 2002 yılında “17 Kasım” terör örgütü çökertildiğinde aynı görevde olan Mihalis Hrisohoidis getirildi.

Miçotakis, Maliye Bakanılğı’nı ise 2012-2015 yılları arasında Maliye Bakan Yardımcılığı yapan Hristos Staikuras’a emanet etti. Yeni kabine bugün yemin ederek göreve başlayacak.

3 TÜRK SEÇİLDİ



Yunanistan’da pazar günü yapılan seçimlerde Batı Trakya’dan 3 Türk aday da milletvekili seçildi. Rodop ilinde Değişim Hareketi KINAL’dan İlhan Ahmet, İskeçe ilinde SYRIZA’dan Hüseyin Zeybek ve KINAL’dan Burhan Baran milletvekili seçilen isimler oldu.



Bu arada 2015 seçimlerinden 3’üncü çıkan ırkçı-faşist Altın Şafak partisi yüzde 3 barajını (yüzde 2.9) aşamadı.