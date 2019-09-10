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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Parlamento devre dışı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Parlamento devre dışı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinde en kritik ve karmaşık noktaya gelindi. Dün Avam Kamarası’nın çalışmaları, Başbakan Boris Johnson’ın talebi üzerine, 14 Ekim’e kadar askıya alındı.

BİRLEŞİK Krallık Başbakanı ile parlamenterler arasında köprülerin atıldığı döneme denk düşen bu ‘zorunlu tatil’ boyunca Avam Kamarası sürece müdahale edemeyecek. Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn bu durumu ‘utanç verici’ olarak niteledi.

İlk denemesinde hezimete uğramasına rağmen ikinci kez erken seçim talebini parlamenterlerin onayına sunan Johnson, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile Dublin’de yaptığı görüşmeden de eli boş döndü.

Göreve geldiğinden bu yana ne şekilde olursa olsun 31 Ekim’de Brexit’in gerçekleşeceği tezini işleyen ancak izlediği politikalarla anlaşmasız ayrılığı tercih ettiği izlenimi veren İngiltere Başbakanı, Dublin’de tonunu düşürdü. Johnson, çok güçlü şekilde bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini ve bunun AB Zirvesi’nin son günü olan 18 Ekim’e kadar yapılabileceğine inandığını söyledi. İngiltere’nin anlaşmasız Brexit’in altından kalkabileceğini de vurgulayan Johnson, “Ancak sonuç, hepimizin sorumlu olacağı, devlet idaresinin başarısızlığı olur” dedi.

‘GERÇEKÇİ ÖNERİ YOK’

Varadkar ise Johnson’ın iptal edilmesini istediği, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını önleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) yer almayacağı bir anlaşmanın söz konusu olamayacağı mesajını verdi. Varadkar, alternatiflere açık olduklarını ancak bunların gerçekçi, yasal bağlayıcılığı olan ve uygulanabilir olması gerektiğinin altını çizerek, “Şu ana kadar bu tür öneriler gelmedi” diye konuştu. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada iki lider arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtildi.

Bu arada sürecin sembol isimlerinden biri haline gelen Avam Kamarası Başkanı John Bercow, 10 yıldır sürdürdüğü görevini en geç 31 Ekim’de bırakacağını açıkladı.

MUHALEFETTEN SEÇİM ŞARTI

Avam Kamarası’nın çalışmaları askıya alınmadan ve Johnson’ın talebiyle yeni bir erken seçim oylaması yapılmadan önce bir araya gelen muhalefet partileri, anlaşmasız Brexit tehlikesi masadan kalktığında seçime yeşil ışık yakma kararı aldılar.

YASAL ZORUNLULUK

Johnson, her ne kadar AB’den uzatma talebinde bulunmaktansa bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini söylese de Kraliçe’nin de onay vermesinin ardından yasal açıdan bu adımı atma yükümlülüğü altında. Avam Kamarası’nda geçen hafta kabul edilen ve anlaşmasız Brexit’i engelleme amaçlı yasaya göre; 19 Ekim’e kadar AB ile anlaşmaya varılması ya da parlamenterlerin anlaşmasız Brexit’e onay vermesi, aksi takdirde ise AB’den erteleme talep edilmesi gerekiyor.

AB ERTELEME İÇİN İSTEKSİZ

AB açısından olası bir erteleme talebinin hükümetten gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla Avam Kamarası’nın geçen hafta aldığı kararın ‘erteleme talebi’ olarak görülmesi söz konusu değil. Johnson’ın resmen erteleme istemesi halinde diğer AB üyelerinin oybirliğiyle hareket etmesi gerekiyor. İngiltere şu ana kadar Brexit tarihini iki kez erteletti. AB, üçüncü erteleme için fazla istekli değil.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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