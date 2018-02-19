Parkta oğlumu duyamayınca, işitme cihazlarını taktım

Kulaklarındaki rahatsızlık nedeniyle programları sunarken de cihazı kulağından çıkarmadığını belirten Bülter, hem sağ hem de sol kulağına işitme cihazını taktığını söyledi. Çok eskiden Avustralya’da daldığı sırada kulağında basınç nedeniyle hasar oluştuğunu söyleyen Tanja Bülter, şöyle konuştu: “Son yıllarda duyma yeteneğim oldukça azalmıştı. Bir gün 10 yaşındaki oğlumla oyun parkına gittik. Orada bana seslenmiş ancak ben duyamamıştım. O zaman cihazları kullanmaya karar verdim. Dört yıldır işitme cihazlarını kullanıyorum. Onlar sayesinde artık gelen uğultuları duymuyorum. Cihazları kullanmaktan hiç rahatsız olmuyorum. Şimdiye kadar da kimse fark etmedi. Ben de şaşırdım.”