Paris'ten kaçış
Paris’in de aralarında olduğu Avrupa başkentlerinde kira fiyatlarının artmasıyla giderek daha fazla aile merkezdeki evlerini Airbnb yoluyla kiralayarak şehir dışına taşınıyor.
İnternet üzerinden kısa süreli ev kiralanan Airbnb sitesi, şehir dışına taşınan ev sahiplerinin ciddi şekilde kâr etmesini sağlıyor. Yetkililer, merkezdeki okullara giden çocukların sayısının giderek azaldığını söylerken, “Paris’in merkezi geniş bir Airbnb oteli haline geldi. Burada yaşayan insanlar gün geçtikçe azalıyor” dedi. Paris’in merkezindeki Vaugirard İlkokulu’na bu sene sadece 51 öğrenci kaydolurken buranın başkentte son dört sene içinde kapanan dördüncü okul olacağı belirtildi.
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