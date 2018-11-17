Paris’ten büyük meteor krateri
Dünyanın en büyük adası Grönland’in kuzeyinde meteor çapması sonucu oluşan, buz tabakası altında yer alan, 31 kilometre çapında dev bir krater keşfedildi.
Danimarka Doğa Tarihi Müzesi’ne bağlı Jeo Genetik Merkezi ve Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları, yaklaşık bir kilometrelik buz tabakasının altında kalan kraterin, Paris’in yüzölçümünden daha büyük olduğunu belirtti. Keşfin, yerkürede kıtasal buz tabakaları altında keşfedilen ilk krater olduğu kaydedildi.
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