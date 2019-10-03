Paris’te Türk dansı
DÜNYANIN en önemli moda etkinliklerinden Paris Moda Haftası’nda, DJ Serhat Erdem rüzgârı esti.
İkinci kez davet edildiği etkinlikte 10 defilenin müziklerini çalan DJ Serhat Erdem, moda ve müzikseverlerin beğenisini kazandı. 2013 Miss Turkey Güzellik Yarışması sonrası müziğini moda için üretmeye başlayan Erdem, geçen yıl yine Paris Moda Haftası’nda 11 defilenin müziklerini yapmıştı.
Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi Serhat Erdem, eğitiminin ardından kendi stüdyosunda müzik çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.
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