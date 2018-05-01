Paris’te ‘kara blok’ işbaşında
FRANSA’nın başkenti Paris’te 1 Mayıs gösterileri kontrolden çıktı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomik politikalarına tepkili anarşist bir grup, bir restoranı kundakladı, yerlerden söktükleri parke taşları ve havai fişeklerle polise saldırdı. Ayrıca bir araç ateşe verildi.
Fransa polisi, pazartesi günü ‘Kara Blok’ diye bilinen aşırı solcu anarşist grupların sosyal medyada ‘Devrim Günü’ çağrıları üzerine çatışmalar çıkabileceği yönünde uyarı yapmıştı.
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