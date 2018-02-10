Paris’e kar yağdı, Fransa hasta oldu!

L’Express dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, aşırı yağışlar, kar ve buzlanma gibi olayların ekonomiye etkileri ele alındı.

Haberde, Paris ve çevresinde son dönemde etkili olan su baskınları ve nehir yükselmesi nedeniyle 95 şirketin ekonomik darboğaza girdiği ve çalışanlarının bir kısmını işten çıkarma yolunu seçtiği belirtildi. Yine bir haftadır etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle en az 15 şirketin başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Paris Valiliğinin kötü hava koşullarının şirketlere etkisini değerlendirmek üzere bir kriz merkezi kurduğu açıklanan haberde, firmaların en az bin 200 çalışanını işten çıkarma veya çalışanlarının iş saatlerini azaltma yolunu seçtikleri bildirildi.

GÜNLÜK 400-500 MİLYON EURO KAYIT

Challenges dergisine açıklamalarda bulunan ekonomist Jean-Louis Bertrand, kar yağışı ve su baskınlarının Paris bölgesinde meydana gelişinin, ekonomide olumsuz etkiye yol açtığını çünkü Fransa’nın kalbi sayılan bölgede ülke ekonomisinin önemli bir bölümünün şekillendiğini belirtti. Bertrand, Fransa’da etkili olan kötü hava koşullarının henüz sona ermediğini belirterek, “Paris bloke olduğunda fatura katlanıyor. Bugün itibariyle şüphesiz tüm sektörlerde günlük 400-500 milyon euro kayıp ile karşı karşıyayız” dedi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Ülke genelindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yük taşıyan araçların trafiğe çıkışına izin verilmiyor. Ülkenin batısı ve Paris bölgesinde valilikler, hava koşullarına göre ağır vasıta araçların trafiğe çıkış saatlerini belirliyor.

Ulusal Kara Taşıyıcıları Birliği’nden yapılan açıklamada (FNTR), ülke genelinde 8 binden fazla kamyon ve tırın trafikten men edildiği ve bunun ekonomik kaybının günlük 60 milyon euro olduğu açıklandı.

FNTR, trafiğe çıkış yasakları hakkındaki belirsizlik ve düzensiz iletişim stratejisine değinerek, çok sayıda taşıma şirketinin yasaktan haberdar olmadığı veya son anda yasağın ilanı veya kaldırılması ile ilgili bilgiye eriştiğini kaydetti.