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    Paris selden sonra kar altında

    DIŞ HABERLER
    08.02.2018 - 01:37 | Son Güncelleme:

    FRANSA’nın başkenti Paris, önceki hafta meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından bu kez de kara teslim oldu.

    Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken Paris’e ve banliyölerine servis yapan otobüsler ile tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Özel araçlarıyla trafiğe çıkan birçok sürücü, aracını şehrin belirli noktalarına kurulan ‘acil barınaklara’ bırakmak zorunda kaldı.

    Paris selden sonra kar altında

    Şehir genelinde 46 barınak kurulurken, yaklaşık 700 kişi önceki geceyi burada geçirdi. Şehirde bazı uçuşlar pistteki buzlanma nedeniyle ertelenirken bazıları da iptal edildi. Bugün etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması bekleniyor.

     

    Geçen hafta yağmur nedeniyle taşan ve su seviyesi 1.50 metreden 6 metreye kadar yükselen Seine Nehri de şehirde hayatı olumsuz etkilemişti. 

    Paris selden sonra kar altında

    Etiketler: gazetehaberleri , paris , kar
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