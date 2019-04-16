Paris Savcılığı: Yangın kaza sonucu çıktı, kundaklama yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriParis Savcılığı: Yangın kaza sonucu çıktı, kundaklama yok
GeriDünya Paris Savcılığı: Yangın kaza sonucu çıktı, kundaklama yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
16.04.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Paris Savcılığı: Yangın kaza sonucu çıktı, kundaklama yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris Savcılığı: Yangın kaza sonucu çıktı, kundaklama yok

Paris Savcılığı, Fransa'nın başkentindeki en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'ndeki yangının kaza sonucu çıktığını açıkladı.

Salı günü gazetecilere açıklama yapan Paris Başsavcısı Rémy Heitz, ilk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

Rémy Heitz, yangınla ilgili soruşturmanın uzun süreceğini, 50 kişinin soruşturma için görevlendirildiğini belirtti.

Yangına katedraldeki bakım ve onarım çalışmalarının neden olmuş olabileceği bildiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "katedrali yeniden inşa etme" sözü verdi.

Ülkenin önde gelen milyardelerinden Bernard Arnault ve Francois-Henri Pinault, katedralin yeniden inşasına katkı için 300'er milyon euro vereceklerini açıkladı.

Reuters ajansına göre tarihi katedrali en çok ziyaret eden ülkelerden olan ABD'nin vatandaşları, bağış kampanyasına da en fazla ilgiyi gösterenler arasında bulunuyor.

Vatikan da restorasyon çalışmalarına katkıda bulunacağını açıklarken, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco "Fransa'nın yanındayız" dedi.

Alevlerin hızla 850 yıllık yapının etrafını sarması sonrası, katedralin çatısı ve kulesi çöktü.

Paris itfaiyesi, TSİ 04:00'te yangını kontrol altına almayı başardığını duyurdu.

İtfaiye yetkilileri, ana yapının "kurtarıldığını" söyledi. Soğutma çalışmaları halen devam ederken katedralin içindeki sanat eserlerini kurtarmak için özel ekipler görev yapıyor.

MACRON: HEP BİRLİKTE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi gecesi yangın sürerken yaptığı açıklamada "Notre-Dame bizim tarihimiz, edabiyatımız, büyük olaylarımızın, savaşlarımızın, özgürlük mücadelelerimizin yaşandığı yer" demişti.

Macron, "Gururlu olalım çünkü bu katedrali 800'den fazla yıl önce biz inşa ettik ve aradan geçen yüzyıllarda büyüttük, geliştirdik. Bu yüzden ciddi bir şekilde söylüyorum: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz" diye konuşmuştu.

BAZI ESERLER KURTARILDI

Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Fransız BFM haber kanalına verdiği demeçte alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi.

Gregoire, yangın sırasında içerden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da aktardı.

Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransız Kralı Louis'in giydiği ceketin de kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde katedralin çatısından siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.

Parisliler Seine Nehri'ne bakan yapının yanışını uzaktan, sessizce izledi. Başkentteki birçok kilisenin çanları Notre Dame için çaldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, itfaiye ekiplerinin katedraldeki "korkunç yangın"a müdahalesi sürerken, bölgedekilere güvenlik bariyerlerini geçmemeleri uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

BBC Dünya Servisi'nden Henri Astier, katedralin en son Fransız Devrimi'nde büyük hasar gördüğünü söylüyor.

12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre-Dame'ın Kamburu" romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İspanya'da bomba alarmı

Cezayir'de flaş gelişme: Anayasa Başkanı Konseyi Tayyib Bilayz istifa etti

Juncker'den dikkat çeken Brexit çıkışı

Londra'daki eylemde 113 gözaltı