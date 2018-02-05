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    Paris saldırılarının zanlısı Abdeslam: Sessizliğim beni suçlu yapmaz

    BBC Türkçe
    05.02.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırıların yaşayan zanlısı Salah Abdeslam, bugün Belçika'da yoğun güvenlik önlemleri altında yargıç karşısına çıktı. Abdeslam mahkemede sorulara yanıt vermeyi reddetti.

    Duruşmaya katılmasına karşın soruları neden yanıtlamadığının sorulması üzerine Abdeslam, "Sessizliğim beni suçlu yapmıyor. Bu da benim savunmam" dedi.

    Müslümanların acımasızca yargılandığını, sadece Allah'a ve Muhammed Peygamber'e güvendiğini belirten Abdeslam, "Sizden korkmuyorum. Müttefiklerinizden korkmuyorum" diye konuştu.

    Abdeslam, Paris saldırılarından 4 ay sonra Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaldığı evde polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalanmıştı.

    Faslı bir ailenin çocuğu olan Fransa vatandaşı Abdeslam, Brüksel'de mahkeme salonuna yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi.

    Paris saldırılarının zanlısı Abdeslam: Sessizliğim beni suçlu yapmaz

    Paris'te bir konser salonuna, stadyuma, restoranlara ve barlara silahlı saldırganlar ve intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

    Saldırganlar arasında intihar eylemi düzenleyen Abdeslam'ın kardeşi Brahim de vardı.

    Fransız savcılar, 28 yaşındaki Salah Abdeslam'ın da saldırılarda önemli bir rol oynadığına inanıyor.

    Abdeslam 2016 yılının Mart ayında polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalanmıştı Bugün başlayan davada, Abdeslam ve işbirlikçisi olduğu tahmin edilen 24 yaşındaki Sofian Ayari, "yasa dışı silah edinme" ve "polisleri öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.

    İkili, suçlu bulunmaları halinde 40 yıl hapis cezası alabilir.

    Etiketler: haberler , son dakika , haber , PARİS , ABDESLAM
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