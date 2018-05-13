Paris saldırganı Çeçenistan doğumlu çıktı
FRANSA’nın başkenti Paris’te önceki akşam Opera semtinde bıçaklı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren, dört kişiyi yaraladıktan sonra vurulan saldırganın 21 yaşında Çeçenistan doğumlu bir göçmen olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırgan tekbir getirerek kalabalığa saldırdı. Bu sırada aralarında bir Lüksemburglu ve Çinlinin de bulunduğu dört kişi yaralandı.
TERÖR POLİSİ TAKİP EDİYORDU
Çocukken ailesiyle Fransa’ya göç eden, adının Hamzat A. olduğu belirtilen saldırganın, 2010’da annesinin vatandaşlığa geçmesi üzerine Fransa vatandaşı olduğu bildirildi. Gencin 2016’dan beri terörle mücadelenin takip listesinde yer aldığı da kaydedildi. Bazı politikacıların hükümetin terörle mücadele için yeterince çaba sarfetmediği eleştirileri üzerine Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, “Sıfır risk yoktur” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırganı vuran polisin müdahalesini överek “özgürlük düşmanlarına milim taviz vermeyeceğiz” dedi. Saldırıda ölen kişinin 29 yaşında bir erkek olduğu da belirtildi.
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