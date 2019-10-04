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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Paris polis merkezinde saldırı: 4 ölü

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Paris polis merkezinde saldırı: 4 ölü

FRANSA’nın başkenti Paris’te dün emniyet müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Emniyetin istihbarat bölümünde bilgi işlem memuru olduğu belirtilen 45 yaşındaki saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderilirken, bölgedeki metro istasyonu geçici olarak kapatıldı.

Polis sendikası yetkilisi Loic Travers, Notre Dame Katedrali karşısındaki polis merkezindeki saldırının bir ofiste başladığını ve devam ettiğini söyledi. Yerel medyada adının ‘Mickaël H.’ olduğu yazılan saldırganın daha önce herhangi bir sorun çıkartmadığı açıklandı. Karayiplerde bulunan Fransa’ya bağlı Martinik adasında doğan ve işitme engelli olduğu belirtilen saldırgan, 2003 yılından bu yana polis için çalışıyordu. Olayın ardından Paris’in düşük gelirli Gonesse banliyösünde inceleme yapan polis, saldırganın eşini evinde gözaltına aldı. Saldırının nedeni ve terör bağlantısı olup olmadığı ise açıklık kazanmadı.

BAKANIN TÜRKİYE ZİYARETİNE İPTAL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile saldırının gerçekleştiği emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. Saldırıya dair önceden bir işaret olmadığını belirten Castaner, “Görünüşte örnek bir çalışandı” dedi. Castaner’in dün Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret de saldırı nedeniyle iptal edildi.

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