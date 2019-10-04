Paris polis merkezinde saldırı: 4 ölü
FRANSA’nın başkenti Paris’te dün emniyet müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Emniyetin istihbarat bölümünde bilgi işlem memuru olduğu belirtilen 45 yaşındaki saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderilirken, bölgedeki metro istasyonu geçici olarak kapatıldı.
Polis sendikası yetkilisi Loic Travers, Notre Dame Katedrali karşısındaki polis merkezindeki saldırının bir ofiste başladığını ve devam ettiğini söyledi. Yerel medyada adının ‘Mickaël H.’ olduğu yazılan saldırganın daha önce herhangi bir sorun çıkartmadığı açıklandı. Karayiplerde bulunan Fransa’ya bağlı Martinik adasında doğan ve işitme engelli olduğu belirtilen saldırgan, 2003 yılından bu yana polis için çalışıyordu. Olayın ardından Paris’in düşük gelirli Gonesse banliyösünde inceleme yapan polis, saldırganın eşini evinde gözaltına aldı. Saldırının nedeni ve terör bağlantısı olup olmadığı ise açıklık kazanmadı.
BAKANIN TÜRKİYE ZİYARETİNE İPTAL
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile saldırının gerçekleştiği emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. Saldırıya dair önceden bir işaret olmadığını belirten Castaner, “Görünüşte örnek bir çalışandı” dedi. Castaner’in dün Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret de saldırı nedeniyle iptal edildi.
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