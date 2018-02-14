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    Parasını çaldırmaktan korkan Çinli kadın X-ray cihazının içine girdi

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    'Ay Yeni Yılı' olarak anılan 'Bahar Bayramı' nedeniyle yüz milyonlarca kişinin bayramı uzaktaki aileleriyle geçirmek için yollara düştüğü Çin'deki bir tren istasyonunda tuhaf bir olay yaşandı. Parasının çalınmasından endişe eden bir kadın çantasıyla birlikte X-ray cihazının içine girdi.

    Olay ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan bir tren istasyonunda yaşandı. 'Pear Video' adlı dijital haber platformunun yayımladığı ve sosyal medyada oldukça ilgi çeken görüntülerde, X-ray cihazının başındaki görevli, kadına önce küçük çantaların da bavullarla birlikte X-ray cihazının içinden geçmesi gerektiğini söylüyor.

    Ardından güvenlik kamerası görüntülerinden bir anda kaybolan kadının cihazın içine girdiği anlaşılıyor. Kadının X-ray cihazının içinde eğilmiş haldeki fotoğrafları da görüntülerde yer alıyor.

    Sputnik'in Çin'in 'People's Daily' gazetesinden aktardığı habere göre kadın, parasının çalınmasından endişe ettiği için X-ray cihazının içine girdi.

    Gazetenin haberinde "Yolcular sadece bu tarz bir davranışın yasak olduğu konusunda değil aynı zamanda X-ray cihazlarındaki radyasyonun insan sağlığına çok zararlı olduğu konusunda uyarıldı" ifadelerini kullandı.

    1 milyar 430 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de Bahar Bayramı nedeniyle büyük telaş yaşanıyor.

    Köy ve kasabalardan şehir merkezlerine çalışmaya gelen yüz milyonlarca kişi, geride bıraktıkları ailelerini ziyaret amacıyla memleketlerine gidiyor ve bu sırada kazandıklarını da beraberinde taşıyor.

    Etiketler: Xray , hırsızlık
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