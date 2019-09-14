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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
14.09.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma

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Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Kolombiya'da yasa dışı silahlı örgüt Los Rastrajos'un liderleriyle fotoğrafları ortaya çıkan muhalif lider Juan Guaido hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcı Saab, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun paramiliter uyuşturucu kaçakçısı Los Rastrajos örgütüyle sözde bağlantısının araştırılması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saab, Los Rastrajos'un bölgedeki diğer suç örgütleriye çalışan bir grup olduğunu belirterek, "Son zamanlarda Venezuela vatandaşı Juan Guaido'nun Los Rastrajos isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grupla ilişkisine dair, ciddi kanıtlar dikkate alındığında hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çıkan fotoğrafların, basit bir fotoğraf çektirme hadisesinin ötesinde olduğunu vurgulayan Saab, "Bu suçluların Guaido ile olan fotoğrafları, Guaido'nun ve yakın çevresinin bu örgütle ilişkili olduğu hipotezinin kanıtıdır." diye konuştu.

GUAIDO'NUN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİYLE FOTOĞRAFLARI

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla tanınan iki lideriyle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları ilk kez paylaşan Norte de Santander İlerleme Vakfı Başkanı Wilfredo Canizares, Guaido'nun Los Rastrajos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini ve Guaido'nun geçişi sırasında örgüt üyelerinin bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladıklarını belirtmişti.

Gauido ise katıldığı bir radyo programında, fotoğraf çektirdiği kişileri tanımadığını söylemiş ve kendisinin Kolombiya Ordusunun yardımıyla sözde insani yardım konserine katıldığını ileri sürmüştü.

Bölgeden birçok devlet başkanının ve ünlülerin katılımıyla gerçekleşen sözde insani yardım konserinin yapıldığı dönemde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatmıştı.

O dönemde Guaido'nun öncülüğünde girişilen darbe girişimleri nedeniyle, muhalif lider hakkında halkın huzurunu bozduğu ve şiddet eylemlerine yol açtığı için aralarında yurt dışına çıkış yasağı da olan bir dizi kısıtlama getirilmiş ancak Guaido buna rağmen ülkeden çıkmıştı.

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