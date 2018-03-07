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    Paraları pul oldu! Bir fincan kahve parasına ev

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede, bugün bir fincan kahve alınabilen paraya 15 yıl önce ev satın alınabiliyordu.

    Venezuela hızla yükselen enflasyon karşısında çaresiz.

    2017'yi yüzde 2 bin 600'den fazla enflasyon oranıyla tamamlayan ülkede oranın bu yıl yüzde 13 bine yükselmesi bekleniyor.

    Hızlı fiyat artışıyla mücadele edemeyen ülkenin parası, basıldığı kağıttan daha değersiz hale geldi.
    BBC'nin haberine göre, ülkenin para birimi bolivarda işlemler artık tefeciler üzerinden idare ediliyor.

    Paraya ihtiyacı olan kişiler sosyal medya aracılığı ile bulduğu ‘yasal’ tefecilerden komisyon karşılığı para alıyor.

    4 DOLARA BİR ÇUVAL PARA

    4 dolar karşılığında bir çuval para alan Venezuelalılar, bu para ile yalnızca bir fincan kahve alabiliyor. Bugün 1 fincan kahve alınan paraya ise 15 yıl önce başkentte tek odalı bir ev alınabiliyordu.

    Venezuela'daki hiperenflasyon günlük yaşamı da zorlaştırıyor. Geçtiğimiz aylarda hükümet 26 süpermarket zincirine bazı temel besin fiyatlarında indirim yapması talimatını vermişti. Bu gelişmenin ardından halk marketlere akın etmiş ve rafları adeta yağmalamıştı.

    Başkent Caracas ve diğer büyük şehirlerdeki marketleri uzun zamandır ordu ve güvenlik güçleri koruyor.

    ÇIKIŞI KRİPTO PARADA ARIYOR

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, krizden çıkışın yolunu kripto parada arıyor.

    Maduro, dünyanın ilk resmi kripto para birimi petronun dolaşıma çıkarılmasından bu yana yüz milyonlarca dolar elde ettiklerini açıkladı.

    Venezuela hükümeti her bir petroya ülkenin ham petrol rezervlerinden bir varillik petrolü teminat gösteriyor.

    Etiketler: Venezuela , Enflasyon , PARA
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