Paraları harcadım pişman değilim
Banka ATM’sindeki bir hatayı fark edip yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) tutarındaki parayı Şubat 2011’de kredi kartıyla harcayıp lüks bir hayat yaşayan Avustralyalı barmen Dan Saunders, İngiliz Sun gazetesine konuştu.
Saunders, bir yıl hapis yatmasına rağmen yaptığından pişman olmadığını söyledi. 29 yaşındaki barmen, bu para ile dört ay boyunca birinci sınıf uçuşlar yapıp pahalı otellerde kalmış. Sonunda kendini suçlu hissedip yetkililere teslim olan Saunders şimdi barmenliğe devam ediyor.
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