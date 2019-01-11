Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriParaguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı
GeriDünya Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraflar: AFP
11.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkesinin Venezuela ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, düzenlediği basın toplantısında, Paraguay'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımayacağını belirtti.

Benitez, Venezuela'daki Paraguaylı bütün diplomatların geri çağrılacağını ve Paraguay'daki Venezuelalı diplomatların da sınır dışı edileceğini söyledi.

Paraguay'ın Lima Grubu'nda da Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı aldığını hatırlatan Benitez, "Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, Venezuelalı bütün siyasi taraflar ile uluslararası bağımsız gözlemcilerin katılmadığı, demokratik, özgür ve şeffaf olmayan kanunsuz seçim sürecinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni de twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve kamu özgürlüklerinin korunması adına Paraguay, kardeş Venezuela halkı için demokrasinin en kısa sürede yeniden inşası umuduyla diktatoryal Nicolas Maduro rejimiyle diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

"NİCOLAS MADURO DEMOKRASİYLE DALGA GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, resmi twitter hesabından "Nicolas Maduro demokrasiyle dalga geçmeye çalışıyor. Venezuelalılar bunu biliyor, dünya bunu biliyor. Venezuela diktatörlük rejimi altında yaşıyor." paylaşımında bulundu.

Macri, Venezuelalı mevkidaşının hileyle başkanlık koltuğuna geçtiğini belirterek, Maduro'nun devlet başkanlığının uluslararası güvenirliğe sahip olmadığını ifade etti.

Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie de katıldığı bir radyo programında, "Venezuela'da demokrasi yok. Seçimlerin şeffaf yapılması gerekir. Her zaman Venezuelalıların demokrasiyi ve sivil özgürlükleri yeniden tesis etmeleri için mücadele etmeye çalıştık." dedi.

Geçen hafta da Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamış ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde bugün düzenlenen törende yemin ederek görevine başlamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump’ın duvar ısrarı ve dikkat çeken Davos kararı

Çin yılın ilk uydusunu fırlattı

Trump’ın eski avukatı Cohen, Kongre’de ifade verecek

ABD Suriye'den bazı ekipmanları çekmeye başladı