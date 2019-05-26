Papua Yeni Gine Başbakanı istifa etti
Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'nin Başbakanı Peter O'Neill görevinden ayrıldı.
Başbakanlık görevini 7 yıldır sürdüren O'Neill, yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Peter O'Neill görevini eski Başbakan Sir Julius Chan'a devretti.
O'Neill, başkent Port Moresby'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkede istikrarın korunması önemli. Son dönemlerde yapılan çağrılara kulak verdik. Hükümet değişikliğine gidilmesi konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullanmıştı.
Son dönemde çok sayıda milletvekili O'Neill'in partisinden ayrılarak muhalefete geçmişti.
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