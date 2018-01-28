Paperworld’a katılan Türk şirketleri Çin hegemonyasını kırmak istiyor

ALMANYA’nın Frankfurt kentinde düzenlenen kağıt fuarı Paperworld’a katılan Türk şirketleri, gördükleri ilgiden memnun kaldı. Bu yıl Çinli üreticilerin fiyat artırması, iç piyasadaki talep yoğunluğu nedenleriyle özellikle Avrupalı tüketicilerin yüzünü Türkiye’ye çevirdiklerini kaydeden Türk şirket temsilcileri, istikrarlı kalite ve hizmet, yabancılara güven veren çağdaş hukuk, modern ve doğal maddelerden üretim anlayışı ile gelecekten umutlu olduklarını kaydetti.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Ürünlerini özellikle Uzakdoğulu üreticiler arasında sergilediklerini kaydeden Maya şirketinin yöneticileri Mert Çiçek, Behlül Anıl Atasoy, Tayfun Karaçay ve Niyazi Aksu, “Daha önce Frankfurt, Düsseldorf gibi fuarlarda ziyaretçiydik. Bu yıl Paperworld Frankfurt’a katıldık. Karton çanta üzerinde uzmanlaştık. Model çeşitliliği bakımından ekibimizin çok iyi çalışmaları var. İç piyasada Beymen ve Atasoy gibi şirketlerle çalışıyoruz. Uzakdoğulu şirketlerin olduğu salondayız çünkü müşterilerimiz yakın coğrafyalarındaki hem üstün hizmetin hem de kalitenin farkına varsın istiyoruz. Fuarlarda geri dönüşüm çok önemli. İlgiden de çok memnunuz” dedi.

AVRUPA ÇİNLİLERDEN RAHATSIZ

Avrupa’nın Çinli üreticilerin zamlarından çok rahatsız olduğunu kaydeden Le Color şirket yöneticileri, Nedim Göksoy, Levent Çolakoğlu ve Fatih Çolakoğlu, Avrupalıların benzer ürünleri artık Türkiye’den aldığına dikkat çekti. Türk üreticilerin bu şansı iyi kullanması gerektiğini kaydeden Le Color yöneticileri, “Bizim istikrarlı bir hizmet anlayışına, yabancılara güven veren bir ortama ihtiyacımız var. Şirket olarak doğaya uygun geri dönüşümlü malzemeler ile gerçek deriden defterler ve ajandalar üretiyoruz. Müşterilerimiz ürünlerimizden son derece memnun” bilgisini verdi.

SON TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ

Telli dosya, klasör, kalem ve masa üstü gereçleri ile Avrupa, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri ile Azerbaycan gibi 20’den fazla ülkeye ihracat yapan Cassa şirketinin yöneticisi Anar Yosifov, “2009 yılından beri İstanbul’da son teknolojiyle üretim yapıyoruz. İkinci kez katıldığımız fuarda ilgi üst düzeyde. Türkiye’nin son gelişmelerden karlı çıkacağına inanıyoruz” dedi.

PİYASANIN YÜZDE 50’SİNE HAKİM

Kağıt aksesuarı, laminasyon filmleri, tel spiral gibi ürünlerle Türkiye’de piyasanın yüzde 50’sine hakim olduklarını belirten Eraysan Satış Müdürü Bülent Güzel “Mevcut ürünlerimizin kalitesini düşürmeden piyasa şartlarını zorluyor ve Çin hegemonyasını kırmaya çalışıyoruz. Avrupa, Balkan ve Akdeniz ülkeleri, Türki Cumhuriyetler müşterilerimiz. Bizim yüksek enflasyona ve belirsizliğe son vermemiz şart” dedi.

KALİTELİ ÜRÜN DİKKAT ÇEKER

Gıpta Tasarım Grubu Şefi Haluk Boşut defter, kırtasiye, kağıt ürünlerinde Türkiye’nin en büyük üreticisi olduklarını, 2 bin şirketin promosyon ürünlerini hazırladıklarını söyledi. Boşut, “Ne Türkiye’de ne de Avrupa’da bu kadar çok çeşit defteri bir arada bulamazsınız. Çok sayıda uluslararası ödül sahibiyiz. Kaliteli ürün çeşitliliğimiz fuarda çok dikkat çekiyor” dedi.

İLGİYİ İLK GÜNDEN GÖRDÜK

Bigpoint sahibi Ahmet Yüksel, klasör, tel, poşet, çıt çıtlı dosya, plastik ve karton magazinlikler, evrak rafları ve defter kaplarının ilgiyle karşılandığını belirterek “İlk defa fuara katılıyoruz ve daha ilk günden ilginin büyüklüğünü hissettik. Üretimimizi daha da geliştirme kararı aldık. Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Balkan ülkeleri ile Avrupa’ya ihracatımız var” bilgisini verdi.