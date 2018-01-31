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    ‘Papaza kızdım Müslüman oldum’

    Ali VARLI / BERLİN
    31.01.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Almanya’da İslam karşıtı politikalarla oy toplayan aşırı sağcı parti AfD’nin eski yöneticisi Arthur Wagner, neden din değiştirip Müslüman olduğunu ve ‘Ahmet’ adını aldığını anlattı.

    AfD’nin Brandenburg yönetim kurulu üyeliğinden geçen hafta istifa eden Arthur Wagner, inançlı bir Hıristiyan iken neden din değiştirdiğini Bild gazetesine anlattı. Kilisede gönüllü olarak çalışan ve eşi de kilise cemaatine ait çocuk yuvasında görev yapan Wagner, neden Müslümanlığı tercih ettiğini şu sözlerle anlattı:
    “Kilisenin AfD’ye karşı tutumu, eşcinsel evliliklere destek vermesi ve papazın çocukları da yanına alarak Aşk Geçidi festivalinde yürüyüşe katılması neden oldu. Bunlar kabul edilemez. Ben Müslümanları açık ve dürüst olarak tanıdım. 2015 yılının Kasım ayında Rusya’da bulunduğum sırada Müslüman olmaya karar verdim. 29 Ekim 2017’de de camide Müslüman oldum. Ahmet adını aldım.”
    TEHDİT MEKTUPLARI ALIYOR
    Müslüman olduğu ortaya çıktıktan sonra kin ve nefret içerikli tehdit mektupları aldığını söyleyen Wagner, “Bana mektup yazan biri bomba yapımına başlamadan önce Almanya’yı terk etmemi istedi” dedi. İslami eğitim alacağını belirten Wagner, ‘Almanya ile Müslümanlar arasında köprüler kuracağını’ söyledi.

    PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİYOR
    Buna rağmen AfD üyeliğinden istifa etmeyeceğini dile getiren Wagner’e ise partili arkadaşları tepkili. AfD yöneticilerinden Kai Berger, “Ben onun Müslüman olduğunu basından öğrendim. Bir çok parti üyesi onun partiden istifa edip ayrılmasını istiyor. Ancak onu partiden atmamız mümkün değil” dedi.

    Etiketler: İslam , AFD , Arthur Wagner , avrupadan haberler , ALMANYA
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